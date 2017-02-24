Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкими нападками на критично настроенные по отношению к нему общественные неправительственные организации (НПО). Их деятельность необходимо поставить в рамки закона и сделать прозрачной, заявил политик в пятницу, 24 февраля. "Они называют себя гражданскими организациями, но с деньгами из-за границы и проплаченными активистами они выступают представителями мирового капитала и пытаются воздействовать на политическую жизнь в Венгрии", - утверждал Орбан.

Особо жесткой критике со стороны главы правительства подверглись НПО, финансируемые американским миллиардером Джорджем Соросом, в сфере деятельности которых находятся права человека и миграционная политика. По мнению Орбана, эти организации преступили красную черту, побуждая беженцев к незаконным действиям.

Наступление на НПО по российскому образцу

Премьер раскритиковал также НПО, организовавшие сбор подписей против проведения Олимпийских игр 2024 года в Будапеште. В стране есть организации, заявил Орбан, которые хотят стать политическими партиями и для осуществления своих притязаний не остановятся перед убийством любой мечты.

Действия независимых от государства НПО являются объектом критики венгерского премьер-министра с конца 2017 года. В настоящее время в правительстве обсуждается проект нового закона, согласно которому, по российскому образцу, НПО, получающие финансирование из-за рубежа, должны будут пройти регистрацию.