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Топливно-энергетический комплекс
Мартина Шульца обвиняют в финансовых нарушениях
09:02 24.02.2017 |
Председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Грэсле (Inge Gräßle) обвинила нынешнего кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца (Martin Schulz) в "фаворитизме чистейшей воды". Сейчас Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством проверяет, являются ли сообщения о сомнительных повышениях в должности и выплате премий во время председательствования Шульца в Европарламенте достаточным основанием для официального расследования. Среди прочего речь идет о пресс-атташе Шульца и менеджере его нынешней предвыборной кампании Маркусе Энгельсе (Markus Engels)
В интервью газете Ruhr Nachrichten, опубликованном в пятницу, 24 февраля, Грэсле заявила: "Шульц в первый день своей работы в качестве председателя Европарламента подписал распоряжение о том, что местом работы Энгелься значился Брюссель, хотя тот жил и работал в Берлине". Она также отметила, что Энгельс в 2012 году был отправлен в длительную служебную командировку в Берлин, где жил в то время. Но, поскольку местом его работы считался Брюссель, он получал различные надбавки и командировочные деньги.
Комитет отправил обширный опросник в управление делами Европарламента, которое должно представить ответы до 3 марта. При этом в управлении пока не видят каких-либо нарушений закона бывшим председателем Парламента ЕС. Сам Шульц до сих пор не прокомментировал эти обвинения.
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