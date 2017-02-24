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Топливно-энергетический комплекс
Трамп подтвердил планы введения налога для компаний, выводящих производство
08:15 24.02.2017 |
В интервью агентству Трамп заявил, что подобная мера "могла бы привести к созданию большого числа рабочих мест" в Соединенных Штатах.
"Я совершенно точно поддерживаю налог на границе в какой-то форме. Компании должны вернуться сюда, они должны построить заводы и создать множество рабочих мест, тогда и налога не будет", - сказал Трамп.
По его словам, планируется также разработать налоговую реформу, обещанную республиканцами, и сделать это после отмены проведенной предыдущим президентом Бараком Обамой реформы здравоохранения.
Ранее Трамп неоднократно обещал ввести подобный налог, а затем заявил, что это может оказаться "слишком сложным".
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