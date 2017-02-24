Президент США Дональд Трамп подтвердил планы введения "пограничного налога" для компаний, выводящих производство за пределы США из-за дешевизны рабочей силы за границей, сообщило агентство Рейтер.

В интервью агентству Трамп заявил, что подобная мера "могла бы привести к созданию большого числа рабочих мест" в Соединенных Штатах.

"Я совершенно точно поддерживаю налог на границе в какой-то форме. Компании должны вернуться сюда, они должны построить заводы и создать множество рабочих мест, тогда и налога не будет", - сказал Трамп.

По его словам, планируется также разработать налоговую реформу, обещанную республиканцами, и сделать это после отмены проведенной предыдущим президентом Бараком Обамой реформы здравоохранения.

Ранее Трамп неоднократно обещал ввести подобный налог, а затем заявил, что это может оказаться "слишком сложным".