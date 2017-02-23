Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация президента Дональда Трампа стремится подготовить план "очень значительной" налоговой реформы до августа, когда Конгресс уйдет на каникулы.

"Мы хотим сделать это до августовских каникул. Мы тесно сотрудничаем с руководством Палаты представителей и Сената", - заявил он CNBC в своем первом телевизионном интервью с момента вступления в должность.

По словам Мнучина, администрация "в первую очередь ориентируется на снижение налога на средний уровень дохода и упрощение условий для бизнеса".

Он также коснулся темы увеличения импортных пошлин, которое обеспечит более высокий доход бюджета, но приведет к росту затрат для компаний, закупающих зарубежную продукцию. Мнучин сообщил, что такие налоговые изменения рассматриваются, план имеет "интересные аспекты", но также вызывает "некоторые опасения".

Министр повторил слова других представителей администрации Трампа, сказав, что налоговый план не следует оценивать с точки зрения того, насколько сократятся поступления в бюджет в результате снижения налогов, без учета экономического роста.

Новый глава Минфина заявил, что администрация по-прежнему стремится к "устойчивому росту на 3% или больше". Он отметил, что рассчитывает на достижение этих темпов роста к концу следующего года.