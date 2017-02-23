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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Китай жестко накажет страховщиков за нарушения

15:50 23.02.2017 |

Мир

 

Регулятор КНР пообещал ввести "строгие" правила и "жестко" наказывать страховщиков за краткосрочные спекуляции, что стало новым признаком ужесточения контроля в отрасли, сообщает Bloomberg.

Регулятор также будет сдерживать "агрессивное" ценообразование и "неоправданно" высокую доходность некоторых страховых продуктов, заявил журналистам председатель Комиссии КНР по регулированию страховой деятельности Сян Дзуньбо. Страховщики не должны пытаться вмешиваться в управление публичными компаниями, сказал он.

Любой страховщик, который допускает нарушения, "порочит имидж отрасли или вредит интересам народа", будет вытеснен с рынка, подчеркнул Сян Дзуньбо.

Регулятор в прошлом году ужесточил ограничения в отношении инвестиционной политики и ограничил поглощения страховщиками публичных компаний, стремясь снизить системный риск. Быстрая продажа страховых продуктов, как правило, краткосрочных, в последние годы повысила риски ликвидности, и некоторые небольшие страховые компании использовали вырученные средства для увеличения объема покупок на фондовом рынке.

Ранее регулятор обнародовал правила, которые ограничат собственность одного акционера в страховой компании до 33% по сравнению с 51% в настоящий момент.

В январе комиссия выпустила новые правила, запрещающие страховщикам приобретать публичные компании совместно с инвесторами из других отраслей. Приобретая контроль над публичными компаниями, страховщики также должны получить предварительное одобрение регулятора, использовать собственные средства и ограничиваться компаниями в сфере финансов или фирмами, связанными со страхованием, с ожидающимся стабильным потоком денежных средств.

Китай рассматривает возможность ослабления ограничений на иностранное владение страховщиками жизни, сообщили ранее на этой неделе источники, знакомые с ситуацией. Правительство может повысить ограничение в 50% доли иностранных инвесторов в их совместных предприятиях в Китае. Власти также могут позволить им целиком владеть местными подразделениями, однако окончательное решение еще не принято, говорят источники.

Как сообщали "Вести.Экономика", в декабре Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг решила прибегнуть к необычно жестким мерам для борьбы с покупкой публичных компаний за счет заемных средств. Власти страны стремятся ограничить финансовые риски, связанные с чрезмерной активностью при заключении сделок.
По материалам: Вести Экономика
 

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