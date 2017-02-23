Финансовые рынки посылали интересное сообщение о президенте Трампе и России. После избрания Трампа инвесторы, казалось, делали ставку на то, что санкции против Москвы в скором времени будут ослаблены. Но эта уверенность исчезла в конце января, и российские акции резко упали.

Об этом пишет Дэвид Игнатиус в статье "Пузырь Трампа" лопнул на московских рынках", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Это видно из чисел: с 7 ноября (день до выборов) по 27 января, индекс ММВБ ведущих российских акций вырос на 26% . Индекс российских финансовых акций увеличился на 19% за тот же период. Но этот восходящий темп внезапно изменился. По состоянию на вторник, индекс ММВБ упал на 10,4% от своего пика в январе, а финансовый показатель снизился на 6,5 %.

Что произошло 27 января? После нескольких недель негативных рассказов о возможных связях между членами кампании Трампа и Россией, новый президент на пресс-конференции заявил, что еще "очень рано говорить об" отмене санкций. Что касается телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, запланированного на следующий день, Трамп любезно ответил "посмотрим, что произойдет". По сообщениям обеих сторон, звонок сводился лишь к смутным обязательствам сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Экономисты спорят о том, снижают ли рынки ожидания или они приближаются к "случайным блужданиям". Но в этом случае поворот кажется довольно рациональным. Инвесторы полагали, что что-то произойдет, а потом решили, что этого может и не быть.

Хорошее резюме рыночных ожиданий было опубликовано в Bloomberg News 20 декабря под заголовком "Трамп расплачивается с Путиным ослаблением санкций". Статья цитировала опрос экономистов, проведенный Bloomberg в том же месяце. 55% респондентов предсказывали, что штрафы, введенные после вторжения России в Крым в 2014 году, будут сняты в течение следующих 12 месяцев. Всего за два месяца до этого, когда опросы предсказывали, что Трамп проиграет, только 10% процентов ожидали какого-либо ослабления санкций.

Ликуя, "Russia Today", который разведка США называет пропагандистским каналом Кремля, опубликовал статью на своем сайте, отметив опрос Bloomberg и предсказывая, что "избрание Дональда Трампа, как ожидается, привнесет фундаментальные изменения во внешнюю политику США".

Больше всех решению Трампа об отмене санкций радовались руководители "Сбербанка" и VTB Group, двух крупных московских банков, которыми частично владеет российское правительство. Оба стали объектами санкций США, что ограничило возможность заимствования или перемещения денег на Западе.

"Я думаю, что Трамп должен отменить санкции в отношении четырех ведущих российских банков", - сказал Андрей Костин, глава ВТБ, 19 января. "Это было бы очень полезно. [Санкции] не убили нас... но, конечно, все это сделало наше будущее не таким ярким, как мы ожидали ", - пояснил он. ВТБ появился в так называемых "Панамских документах" как предполагаемый инструмент по отмыванию денег для Путина. Но банк отрицает эти обвинения.

"Трамп – президент изменений", - сказал Герман Греф, исполнительный директор "Сбербанка", в интервью газете "Ведомости" 28 декабря. "Я встречался с Трампом, и у меня сложилось очень положительное впечатление. Я знаю несколько человек из его команды", - сказал Греф, который был близким советником Путина, в переводе интервью, опубликованном Newsweek.

Греф действительно встречался с Трампом, в ноябре 2013 года, когда магнат был в Москве на конкурсе "Мисс Вселенная". Греф пригласил Трампа на двухчасовой ужин в московском филиале ресторана Nobu. "После встречи осталось хорошее впечатление. Он разумный человек… [с] хорошим отношением к России", - сказал Греф Bloomberg News.

Трамп, по-видимому, был с ним согласен. Bloomberg цитирует его комментарий о московском ужине изданию "Real Estate Weekly" после того, как он вернулся в Нью-Йорк. "Российский рынок неравнодушен ко мне. Там были почти все олигархи".

Несомненно, российские банки были разочарованы, когда увидели, что Трамп отступает от любого скорого смягчения санкций. Акции "Сбербанка", продаваемые в Великобритании, выросли на 35% с 4 ноября по 27 января, но теперь упали на 3,4%. Британские акции ВТБ, которые подскочили на 20% на фоне радости из-за победы Трампа, снизились на 4,5%, по сравнению с их пиком в январе.

Эти финансовые махинации показывают одну мало исследованную причину, которая объясняет, почему действительно важно, говорил ли бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн с послом России Сергеем Кисляком о санкциях до инаугурации, и связывался ли кто-либо из команды Трампа с российскими чиновниками.

Эти проблемы не просто интересуют журналистов и критиков Трампа в Конгрессе. Они двигают рынки. Москва считала сделку с Трампом победой, но теперь изменила свое мнение.