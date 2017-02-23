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В 2016 году Германия добилась рекордного профицита
10:53 23.02.2017 |
Стабильное развитие экономики обеспечило Германии в 2016 году самый высокий профицит бюджета с момента объединения страны в 1990 году. Превышение доходов над расходами составило в абсолютном исчислении 23,7 миллиарда евро, что выше запланированных показателей. ВВП страны вырос на 1,9 процента, сообщило в среду, 23 февраля, Федеральное статистическое ведомство.
В ФРГ профицит бюджета фиксируется уже третий год подряд. В 2015 году он составил 19,4 миллиарда евро. Положительные показатели наблюдались как на федеральном, так и на земельном и местном уровнях.
Профицит был обеспечен такими факторами, как успешное экономическое развитие страны, рост доходов населения и увеличение налоговых поступлений, а также сокращение уровня безработицы. По прогнозам экспертов, в 2017 год крупнейшая экономика Европы также сможет добиться положительного сальдо бюджета.
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