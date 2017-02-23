В январе 2017 года доля китайских городов, где был зафиксирован рост цен на жилье, составила 64,3%. Это самый низкий показатель за последние 12 месяцев.

По данным Национального бюро статистики, цены на жилье снизились за январь 2017 года в 15 крупнейших городах страны, включая Шанхай (-0,1%) и Шэньчжэнь (-0,5%), которые приняли меры по ужесточению ипотечного кредитования.

Тем не менее, в некоторых мегаполисах стоимость жилья осталась неизменной, как, например, в Пекине. А в Гуанчжоу цены на новостройки за январь 2017-го выросли на 0,5%. Годовой рост цен на новостройки в январе 2017 года составил 24,7% в Пекине, 24% в Гунчжоу, 23,8% в Шанхае и 18,2% в Шэньчжэне.

Эксперты отмечают, что рынок недвижимости Китая неоднороден. В крупнейших городах страны наблюдается сильный спрос на жилье, а в небольших населенных пунктах - переизбыток предложений.