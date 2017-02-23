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МВФ: с ростом неравенства можно бороться политическими методами
08:33 23.02.2017 |
Политические методы могут помочь в борьбе с ростом имущественного неравенства. Таков один из основных выводов, сделанных специалистами МВФ по итогам очередного исследования феномена неравенства. Об итогах этой работы они рассказали в среду на сайте Фонда.
Главными причинами углубления пропасти между богатыми и бедными в современном мире принято считать научно-технический прогресс и либерализацию торговли, напоминают авторы работы. "Хотя развитие технологии и торговли - по сути глобальные тенденции, которым трудно противиться, исследования МВФ показывают, что выработка (правильной) политики правительств имеет важное значение и может способствовать ограничению роста неравенства", - подчеркивают они.
На примере Боливии поясняется, что в борьбе с неравенством целесообразно "поддержание инфраструктурных инвестиций", а также создание системы "более эффективных и целенаправленных (социальных) выплат наличными". В названной стране, по словам специалистов, это были "наилучшие политические инструменты".
Согласно публикации, МВФ изучал рост неравенства в разных странах по всему миру. Для Европы соответствующие исследования имеются, в частности, по Венгрии, Дании и Литве, для Азии - по Киргизии, Мьянме и Сингапуру.
Еще один центральный вывод по итогам проделанной работы сводится к тому, что "увеличение неравенства создает угрозы для устойчивого экономического роста".
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