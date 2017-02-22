Финансовые новости
- |
- 22.02.17
- |
- 01:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Нидерландах поддержали легализацию выращивания марихуаны
23:18 21.02.2017 |
Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за легализацию выращивания марихуаны, сообщает Би-Би-си.
Согласно законопроекту, лица, занимающиеся профессиональным выращиванием конопли, будут освобождены от наказания за свою деятельность.
Чтобы эта инициатива стала законом, ей предстоит получить одобрение большинства представителей Сената - верхней палаты парламента страны.
В Нидерландах давно разрешено приобретать небольшие дозы марихуаны в так называемых кофешопах. Однако выращивание и продажа находятся вне закона.
Законопроект был выдвинут представителем либеральной партии "Демократы 66", которая давно выступала за ослабление законов, касающихся марихуаны.
Законопроект был одобрен с минимальным перевесом: за его принятие проголосовали 77 депутатов, против высказались 72.
У проекта мало шансов быть принятым в Сенате, поскольку у партий, поддержавших документ, нет большинства голосов в верхней палате.
Несмотря на неоднозначное будущее инициативы, работники индустрии восприняли голосование в нижней палате как обнадеживающий шаг.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Судьба Фирташа в руках министра, который имеет свою историю отношений с олигархами
Главной интригой сейчас можно считать вопрос - кому именно выдадут Фирташа. Нынешнее задержание миллиардера произошло не на основании решения суда о допустимости экстрадиции в США, а на основании ордера на арест, выданного Испанией в ноябре прошлого года.
ТОП-НОВОСТИ
|Совбез ООН должен отменить право вето для стран-участниц конфликта, - Климкин
|Как Тимошенко меняет тарифный "шатун" на "блокадный"
|СБУ разоблачила механизм подкупа спецслужбами России депутатов Рады для лоббирования федерализации и русского языка в Украине
|СБУ разоблачила сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Нидерландах поддержали легализацию выращивания марихуаны
|В Британии приняли аналог "закона Магнитского"
|Судьба Фирташа в руках министра, который имеет свою историю отношений с олигархами
Главной интригой сейчас можно считать вопрос - кому именно выдадут Фирташа. Нынешнее задержание миллиардера произошло не на основании решения суда о допустимости экстрадиции в США, а на основании ордера на арест, выданного Испанией в ноябре прошлого года.
|Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию
Глава саудовского МИДа аль-Джубейр дал понять, что территории, освобожденные от ИГ в Сирии, должны перейти под контроль сирийских повстанцев. "Основная идея в том, что освободить области от ИГ и не допустить, чтобы их контролировала "Хезболлах", Иран или сирийский режим", - сказал он.
|Алиев назначил жену вице-президентом Азербайджана
|Сорос сделал ставку на падение акций при Трампе
"Рынки мечтали о меньшем регулировании и налогах при Трампе, и пока что они его превозносят. Но в конце концов реальность настигнет рынки, и итог будет не самый хороший, - утверждает Сорос. - Сейчас слишком велика неуверенность, а она - враг долгосрочных инвестиций".
|Barclays напоминает, что за понижением налогов при Рейгане последовал Черный понедельник
Заявленное тогда Рональдом Рейганом понижение налогов было очень быстро учтено рынком в котировках: S&P 500 взлетел на 40% к июлю 1987 года, когда налоговая реформа действительно была реализована. А в октябре 1987 года последовал Черный понедельник, когда Dow Industrial обвалился на 22,6% за день.
Это интересно
|Билл Гейтс предложил ввести налог на труд роботов
|Apple десятый раз подряд возглавила список самых уважаемых компаний
|Ford признал системы полуавтономного вождения бесполезными
|Приложения для авто создают угрозу безопасности
|Jaguar и Shell позволят автомобилистам расплачиваться за топливо через медиасистему
Транзакции могут осуществляться посредством PayPal или Apple Pay, а до конца текущего года также появится поддержка Android Pay. Квитанция об оплате отображается на дисплее автомобильного медиацентра и высылается на адрес электронной почты владельца для последующего учёта расходов.
|Dride — умный автомобильный видеорегистратор с поддержкой Alexa, распознаванием трафика и Raspberry Pi внутри
|Цукерберг изменит Facebook с целью развития мировой социальной инфраструктуры