Финансовые новости
- |
- 22.02.17
- |
- 01:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Британии приняли аналог "закона Магнитского"
23:10 21.02.2017 |
Палата общин британского парламента приняла законопроект, во многом схожий с американским "актом Магнитского". Новый британский закон позволит изымать недвижимость и замораживать активы иностранных чиновников, уличенных в нарушениях прав человека.
Как сообщает Би-Би-си, законопроект расширяет понятие противозаконного поведения, которое уже сейчас присутствует в британском законодательстве и используется в качестве основания для изъятия имущества у уличенных в таком поведении людей и ареста их активов.
Авторы законопроекта предложили отнести к противозаконному поведению чиновников их участие в пытках и других нарушениях прав человека. Заместитель министра внутренних дел Бен Уоллес на дебатах отметил, что под действие закона попадут недобросовестные чиновники со всего мира.
В результате законопроект, получивший поддержку и со стороны оппозиционной Лейбористской партии, был принят единогласно. Теперь его отправят в палату лордов, где, как ожидается, он так же легко пройдет голосование. После этого он обретет статус закона.
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, долгое время выступавший за принятие такого закона, назвал итоги голосования настоящим триумфом. Он считает, что закон после принятия вселит страх в сердца нерадивых чиновников в России "и других автократических странах".
Он также утверждает, что в случае успешного принятия законопроекта Великобритания станет третьей после США и Эстонии и второй в Европе страной, которая приняла закон, позволяющий привлекать к ответственности людей, причастных к смерти Сергея Магнитского.
Магнитский был юристом в фонде Hermitage Capital. Браудер утверждает, что Магнитский сумел выявить мошенническую схему, благодаря которой сотрудники российского МВД похитили из бюджета страны почти 5,5 млрд рублей.
Однако в итоге к уголовной ответственности были привлечены как раз Браудер с Магнитским. Браудер был заочно приговорен российским судом к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от налогов, а задержанный по тому же делу Магнитский скончался в СИЗО еще до суда.
После смерти Магнитского, вызвавшей широкий международный резонанс, в США был инициирован законопроект, позволяющий замораживать активы людей, причастных к его смерти и другим нарушениям прав человека, и отказывать им в американской визе.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Судьба Фирташа в руках министра, который имеет свою историю отношений с олигархами
Главной интригой сейчас можно считать вопрос - кому именно выдадут Фирташа. Нынешнее задержание миллиардера произошло не на основании решения суда о допустимости экстрадиции в США, а на основании ордера на арест, выданного Испанией в ноябре прошлого года.
ТОП-НОВОСТИ
|Совбез ООН должен отменить право вето для стран-участниц конфликта, - Климкин
|Как Тимошенко меняет тарифный "шатун" на "блокадный"
|СБУ разоблачила механизм подкупа спецслужбами России депутатов Рады для лоббирования федерализации и русского языка в Украине
|СБУ разоблачила сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Нидерландах поддержали легализацию выращивания марихуаны
|В Британии приняли аналог "закона Магнитского"
|Судьба Фирташа в руках министра, который имеет свою историю отношений с олигархами
Главной интригой сейчас можно считать вопрос - кому именно выдадут Фирташа. Нынешнее задержание миллиардера произошло не на основании решения суда о допустимости экстрадиции в США, а на основании ордера на арест, выданного Испанией в ноябре прошлого года.
|Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию
Глава саудовского МИДа аль-Джубейр дал понять, что территории, освобожденные от ИГ в Сирии, должны перейти под контроль сирийских повстанцев. "Основная идея в том, что освободить области от ИГ и не допустить, чтобы их контролировала "Хезболлах", Иран или сирийский режим", - сказал он.
|Алиев назначил жену вице-президентом Азербайджана
|Сорос сделал ставку на падение акций при Трампе
"Рынки мечтали о меньшем регулировании и налогах при Трампе, и пока что они его превозносят. Но в конце концов реальность настигнет рынки, и итог будет не самый хороший, - утверждает Сорос. - Сейчас слишком велика неуверенность, а она - враг долгосрочных инвестиций".
|Barclays напоминает, что за понижением налогов при Рейгане последовал Черный понедельник
Заявленное тогда Рональдом Рейганом понижение налогов было очень быстро учтено рынком в котировках: S&P 500 взлетел на 40% к июлю 1987 года, когда налоговая реформа действительно была реализована. А в октябре 1987 года последовал Черный понедельник, когда Dow Industrial обвалился на 22,6% за день.
Это интересно
|Билл Гейтс предложил ввести налог на труд роботов
|Apple десятый раз подряд возглавила список самых уважаемых компаний
|Ford признал системы полуавтономного вождения бесполезными
|Приложения для авто создают угрозу безопасности
|Jaguar и Shell позволят автомобилистам расплачиваться за топливо через медиасистему
Транзакции могут осуществляться посредством PayPal или Apple Pay, а до конца текущего года также появится поддержка Android Pay. Квитанция об оплате отображается на дисплее автомобильного медиацентра и высылается на адрес электронной почты владельца для последующего учёта расходов.
|Dride — умный автомобильный видеорегистратор с поддержкой Alexa, распознаванием трафика и Raspberry Pi внутри
|Цукерберг изменит Facebook с целью развития мировой социальной инфраструктуры