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Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию
14:36 21.02.2017 |
Саудовская Аравия готова поддержать США в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Сирии, направив туда спецназ. Об этом заявил министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном во вторник, 21 февраля. "Королевство и другие страны Персидского залива заявили, что готовы выделить спецподразделения, чтобы бороться на стороне США (в Сирии. - Ред.)", - сказал министр.
По его словам, идут консультации с американцами, чтобы "выяснить, каким будет план, и что нужно для его реализации". После вступления в должность президент США обязал министра обороны Джеймса Мэттиса в течение месяца подготовить план борьбы с ИГ.
Аль-Джубейр также дал понять, что территории, освобожденные от ИГ в Сирии, должны перейти под контроль сирийских повстанцев. "Основная идея в том, что освободить области от ИГ и не допустить, чтобы их контролировала "Хезболлах", Иран или сирийский режим", - сказал он.
Глава МИД выразил позицию Саудовской Аравии, согласно которой президент Сирии Башар Асад должен отойти от власти. По его словам, цель открывающихся 23 февраля переговоров в Женеве - организовать политический переходный процесс к созданию "новой Сирии без Асада". Если такого перехода не получится, "я не могу себе представить, каким образом можно закончить эту войну", сказал Адель аль-Джубейр.
Продолжающиеся боевые действия в Сирии осложняют межсирийские переговоры в Женеве при участии ООН, полагает спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура. 19 февраля в Мюнхене он, в частности выразил озабоченность отсутствием четкой стратегии в отношении Сирии у США. В то же время новый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в Астане завершился безрезультатно.
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|Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию
Глава саудовского МИДа аль-Джубейр дал понять, что территории, освобожденные от ИГ в Сирии, должны перейти под контроль сирийских повстанцев. "Основная идея в том, что освободить области от ИГ и не допустить, чтобы их контролировала "Хезболлах", Иран или сирийский режим", - сказал он.
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