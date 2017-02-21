Американский инвестор Джордж Сорос теперь не ограничивается критикой нового президента США - он поставил деньги на крах Трампа, сообщает немецкий таблоид Bild.

Сорос, как рассказывается в материале, "поставил почти полмиллиарда долларов на падение акций тех компаний, которые в настоящее извлекают выгоду из политики Трампа, в первую очередь это американские нефтяные компании".

"Рынки мечтали о меньшем регулировании и налогах при Трампе, и пока что они его превозносят. Но в конце концов реальность настигнет рынки, и итог будет не самый хороший, - утверждает Сорос. - Сейчас слишком велика неуверенность, а она - враг долгосрочных инвестиций".

Согласны с Соросом и в инвестиционной компании BlackRock, где также предрекают мрачное будущее для финансовых рынков при президенте Трампе. "Я вижу, как надвигаются темные тучи", - говорит глава BlackRock Ларри Финк. По его словам, в настоящее время экономическая ситуация в США переживает спад, и причина этого - намерение Трампа снизить налоги. В нынешних обстоятельствах эти планы могут быть реализованы лишь в 2018 году, а до тех пор "инвесторы будут скованны в принятии решений". Определенную роль играет и неясность по поводу будущего мировой торговли на фоне новых переговоров по NAFTA с Мексикой и Канадой, передает корреспондент.

Сорос выступил с критикой Трампа в тот же день, когда тот вступил в должность. Сорос заявил в беседе с журналистом Bloomberg TV, что Трамп является "противоположностью открытого общества, и он будет и дальше раскалывать общество".