Аналитики Barclays обращают внимание на параллели между текущей ситуацией на американском фондовом рынке и ситуацией 1986--1987 годов. Заявленное тогда Рональдом Рейганом понижение налогов было очень быстро учтено рынком в котировках: S&P 500 взлетел на 40% к июлю 1987 года, когда налоговая реформа действительно была реализована (при Трампе рост составляет пока около 10%), пишет Zerohedge.

А в октябре 1987 года последовал Черный понедельник, когда Dow Industrial обвалился на 22,6% за день. По мнению аналитиков Barclays, одной из причин этого падения мог быть именно чрезмерно быстрый рост рынка на ожиданиях понижения налогов - потом же инвесторы попросту «продавали на новостях».

В Barclays обращают внимание на два важных отличия между 1986-1987 и 2016-2017 годами: уровень государственного долга сейчас много выше, чем при Рейгане, а ФРС приступила к ужесточению денежно-кредитной политики (в 1986 году ее смягчали).

С другой стороны, есть и другие пункты сходства: в 1986 году было зафиксировано дно падения цен на нефть - они опустились ниже $10 за баррель, а потом постепенно начали восстанавливаться.

