В штаб-квартире "Национального фронта" (НФ) под председательством Марин Ле Пен в понедельник, 20 февраля, прошли обыски в рамках расследования, инициированного экс-министром юстиции Франции Кристиан Тобира. Об этом сообщается на сайте партии.

Как уточняет агентство AFP, правоохранительные органы пытаются установить, мог ли НФ использовать средства из фондов Европарламента для оплаты деятельности 20 членов партии, которые формально фигурировали как парламентские помощники, однако, по версии следствия, фактически занимались выполнением партийных задач во Франции. Расследование осуществляется по запросу Мартина Шульца (Martin Schulz), на момент возникновения соответствующих подозрений занимавшего пост председателя Европарламента.

Как уточняют в пресс-службе Нацфронта, обыски в штаб-квартире НФ в пригороде Парижа проводятся во второй раз с начала этого года.

Марин Ле Пен 5 февраля дала старт своей предвыборной кампании. Согласно последним опросам, она могла бы набрать бы достаточно голосов, чтобы пройти во второй тур выборов, однако потерпела бы в нем поражение. Первый тур выборов президента Франции назначен на 23 апреля, второй состоится 7 мая.