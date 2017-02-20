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Топливно-энергетический комплекс
Прокуратура Черногории заявила об участии госорганов РФ в подготовке путча
08:11 20.02.2017 |
Российские власти имели отношение к подготовке путча в Черногории в 2016 году. Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, расследовавший обстоятельства попытки госпереворота в октябре прошлого года.
Ранее мы имели доказательства, что за подготовкой заговора стояли структуры российских националистов, но теперь - что в это были вовлечены на определенном уровне российские государственные органы", - цитирует Катнича агентство AFP. Российское государство должно провести расследование и открыть уголовное дело на основании имеющихся документов, подчеркнул прокурор.
Катнич уточнил, что информация об участии россиян в подготовке переворота получена при помощи "разведывательных служб дружественных стран", включая США и Великобританию, которые участвовали в расследовании в Черногории, находящейся накануне вступления в НАТО.
Шишмаков, он же Широков
Ключевой свидетель - сербский националист Александар Синджелич, был приглашен в Москву представителем "российских военных структур" Эдуардом Шишмаковым для получения инструкций по исполнению миссии. Шишмаков, использовавший псевдоним Широков, просил Синджелича помочь предотвратить вступление Черногории в НАТО - это и было главной причиной для организации заговора, указал Катнич.
Прокуратура Черногории подозревает 25 человек в подготовке к путчу, в основном это сербские националисты, также в розыске двое россиян Владимир Попов и Эдуард Широков (Шишмаков), предполагаемый главный организатор. О том, что они играли ключевую роль в заговоре, черногорские СМИ сообщали еще в ноябре 2016 года.
Ранее в воскресенье британское издание The Sunday Telegraph опубликовало фотографии двоих россиян, предположительно Попова и Широкова, разыскиваемых Интерполом за участие в антиправительственном заговоре, целью которого был захват парламента Черногории и убийство премьер-министра Мило Джукановича.
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