Китай с 19 февраля приостанавливает весь импорт угля из Северной Кореи. Об этом сообщило в субботу, 18 февраля, министерство коммерции КНР на своем официальном сайте. Как отмечается в коротком заявлении, это решение является одной из мер реализации санкций Совета Безопасности ООН, введенных против КНДР.

Запрет на ввоз северокорейского угля в КНР будет действовать до 31 декабря 2017 года, указало далее китайское ведомство. О решении полностью отказаться от импорта угля стало известно через день после того, как Пхеньян запустил баллистическую ракету средней дальности.

В апреле 2016 года Пекин заявил о намерении прекратить импорт угля из КНДР в связи с санкциями. Но до сих пор он делал исключения для поставок в гуманитарных целях, направленных на поддержание уровня жизни северокорейского населения, пишет Reuters. Несмотря на эти ограничения, КНДР в 2016 году оставался четвертым по значимости поставщиком угля Китаю. Китай является важнейшим торговым партнером Северной Кореи.