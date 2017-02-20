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Топливно-энергетический комплекс
Китай приостановит весь импорт угля из КНДР
07:25 20.02.2017 |
Китай с 19 февраля приостанавливает весь импорт угля из Северной Кореи. Об этом сообщило в субботу, 18 февраля, министерство коммерции КНР на своем официальном сайте. Как отмечается в коротком заявлении, это решение является одной из мер реализации санкций Совета Безопасности ООН, введенных против КНДР.
Запрет на ввоз северокорейского угля в КНР будет действовать до 31 декабря 2017 года, указало далее китайское ведомство. О решении полностью отказаться от импорта угля стало известно через день после того, как Пхеньян запустил баллистическую ракету средней дальности.
В апреле 2016 года Пекин заявил о намерении прекратить импорт угля из КНДР в связи с санкциями. Но до сих пор он делал исключения для поставок в гуманитарных целях, направленных на поддержание уровня жизни северокорейского населения, пишет Reuters. Несмотря на эти ограничения, КНДР в 2016 году оставался четвертым по значимости поставщиком угля Китаю. Китай является важнейшим торговым партнером Северной Кореи.
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