Межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН являются единственной площадкой, на которой следует обсуждать пути политического урегулирования сирийского конфликта, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. "Астана никогда не была альтернативой Женеве", - подчеркнул он в воскресенье, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Чавушоглу, переговоры в столице Казахстана являются хорошей площадкой для установления доверия между сторонами сирийского конфликта и поддержания режима прекращения огня. "Но теперь нам следует вернуться к женевским переговорам, которые являются основным местом для поиска политического решения (конфликта в Сирии. - Ред.) и передачи власти", - признал глава МИД Турции.

Идущие с января текущего года переговоры в Астане являются частью совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец гражданской войне в Сирии, продолжающейся более шести лет. Очередной раунд переговоров в Женеве намечен на 23 февраля.