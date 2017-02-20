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Топливно-энергетический комплекс
Глава МИД Турции: Судьба Сирии решается в Женеве, а не в Астане
07:37 20.02.2017 |
Межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН являются единственной площадкой, на которой следует обсуждать пути политического урегулирования сирийского конфликта, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. "Астана никогда не была альтернативой Женеве", - подчеркнул он в воскресенье, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Чавушоглу, переговоры в столице Казахстана являются хорошей площадкой для установления доверия между сторонами сирийского конфликта и поддержания режима прекращения огня. "Но теперь нам следует вернуться к женевским переговорам, которые являются основным местом для поиска политического решения (конфликта в Сирии. - Ред.) и передачи власти", - признал глава МИД Турции.
Идущие с января текущего года переговоры в Астане являются частью совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец гражданской войне в Сирии, продолжающейся более шести лет. Очередной раунд переговоров в Женеве намечен на 23 февраля.
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