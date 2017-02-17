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Испанскую принцессу оправдали по делу о мошенничестве, ее супруг приговорен к 6 годам тюрьмы
14:26 17.02.2017 |
Испанский суд оправдал принцессу Кристину, сестру короля Филиппа VI, по делу о мошеннической схеме, в которой, как утверждало следствие, она была замешана вместе со своим мужем.
Как сообщает Би-Би-си, супруг принцессы Иньяки Урдангарин, напротив, признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания суд обязал его выплатить штраф в 265 тысяч евро.
Самой принцессе в случае обвинительного приговора грозило до восьми лет тюрьмы. Вместе с инфантой Кристиной и ее мужем в участии в мошеннической схеме обвинялись еще 16 человек, все они отрицают свою вину.
Судебный процесс, проходящий в городе Пальма-де-Мальорка, как считают многие испанцы, стал позором для королевской семьи. Принцесса стала первым членом испанской королевской семьи, попавшим под суд.
Ее муж, бывший игрок олимпийской сборной Испании по гандболу, обвиняется в использовании своего спортивного фонда для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам.
Полученные деньги через офшорные компании поступали на его личные счета, считает следствие. Всего, как утверждало обвинение, фонд получил более шести миллионов евро - в основном от властей Валенсии и Балеарских островов.
Принцесса Кристина была членом совета директоров фонда. По данным обвинения, она также вместе с мужем владела компанией, использовавшейся для отмывания полученных мошенническим путем денег.
Сама принцесса заявила в суде, что понятия не имела о противоправных делах мужа и доверяла ему полностью. Кроме того, ее защита отмечала, что обвинения против нее выдвинуты негосударственной организацией и не поддержаны прокуратурой.
На фоне скандала король Испании Филип VI в прошлом году лишил 55-летнюю сестру титула герцогини Пальмы, но она остается шестой в очередности наследования испанского трона.
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