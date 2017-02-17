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Топливно-энергетический комплекс
Суд в Южной Корее арестовал фактического руководителя Samsung
08:39 17.02.2017 |
Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы Samsung Group, вице-председателя концерна Ли Чжэ Ёна по делу о коррупции в окружении президента Пак Кын Хе. Одновременно суд отказался арестовывать главу Samsung Electronics Сан Джин Пака, который также является фигурантом в деле о коррупции.
Арестовать Ли Чжэ Ёна 16 января потребовала прокуратура Южной Кореи; следствие подозревало его во взяточничестве, растрате и даче ложных показаний на фоне расследования коррупционного скандала вокруг отстраненного от власти президента страны Пак Кын Хе. Первая попытка добиться ареста завершилась неудачей - 18 января суд счел доводы следствия недостаточными.
Ли Чжэ Ёна называют "наследником" председателя корпорации Samsung Ли Гын Хи, который после инфаркта находится в больнице с 2014 года.
Сомнительный контракт с немецкой компанией
Вице-председатель группы Samsung подозревается в том, что управляемый им концерн в 2015 году подписал контракт на 18 миллионов долларов с зарегистрированной в Германии компанией, которая принадлежит центральной фигурантке коррупционного скандала Цой Сун Силь, приближенной президента Пак Кын Хе.
Как считает прокуратура, эти средства были предоставлены в качестве благодарности за поддержку слияния двух филиалов концерна (Cheil Industries и Samsung S&T), которую под давлением президентской администрации оказал государственный пенсионный фонд NPS. Главе пенсионного фонда Мун Хён Пхё тоже предъявлены обвинения в коррупции. Он был задержан месяц назад. NPS является одним из крупнейших акционеров Samsung.
Цой Сун Силь обвиняют также в давлении на крупнейшие компании страны с целью выделения денег для двух некоммерческих фондов, возглавляемых ею, в том числе и для личного обогащения. Samsung признал, что внес вклад в два частных фонда Цой Сун Силь, но отрицает, что этот факт как-то связан со слиянием его филиалов.
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