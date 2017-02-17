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Европарламент проголосовал за резолюцию об усилении централизации ЕС и общей европейской армии
08:20 17.02.2017 |
Ги Верхофстадт возглавляет либеральный блок в Европарламенте и считается лидером европейских федералистов
Европейский парламент одобрил резолюцию, предложенную экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о "брексите" Ги Верхофстадтом, об усилении централизации Европейского союза и создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии, сообщает Би-Би-си.
Верхофстадт поддерживают федерализацию ЕС в противовес, как он говорит, националистам-протекционистам.
За резолюцию проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся.
Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС.
Бельгийский политик считает, что внутри Евросоюза необходимо отдавать приоритет решению большинства стран, не дожидаясь одобрения всех членов ЕС по тому или иному вопросу.
Как отмечают корреспонденты, по сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений.
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, однако, заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС сейчас не является приоритетом.
В этом году Евросоюз ожидают выборы во Франции, Германии и Нидерландах - в каждой из этих стран опросы показывают, что популисты-евроскептики могут рассчитывать на значительную поддержку населения.
Так, лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен убеждена, что решение британцев покинуть Евросоюз спровоцирует эффект домино по всей Европе.
Ги Верхофстадт возглавляет либеральный блок в Европарламенте и считается лидером европейских федералистов, которые выступают за расширение и укрепление союза.
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