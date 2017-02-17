Финансовые новости
- |
- 17.02.17
- |
- 12:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
UBS прогнозирует удвоение китайского рынка облигаций за пять лет — до $18 трлн
07:51 17.02.2017 |
Во второй половине текущего года на рынке китайских облигаций начнется ралли, а растущий интерес со стороны иностранных инвесторов приведет к удвоению объема рынка через пять лет - с $9 до $18 трлн, прогнозирует швейцарская финансовая компания UBS. Прогноз обнародовал в интервью агентству Bloomberg руководитель департамента фиксированного дохода UBS для Азиатско-Тихоокеанского региона Хейден Бриско.
«Мы стали свидетелями самых масштабных изменений в истории рынков капитала, - убежден Бриско. - Правительство (Китая. - RNS) проводит реформы на бешеной скорости. Никто из нас больше не может позволить себе игнорировать этот рынок».
Центральный банк Китая принимает меры против чрезмерного увеличения левериджа (долговой нагрузки), поручив банкам установить ограничения на выдачу новых кредитов, в том числе ипотечных, и повысить процентные ставки по среднесрочным кредитам, напоминает агентство.
Эти меры сейчас могут быть болезненными, но окажут положительное влияние на китайский рынок облигаций во второй половине текущего года, подчеркнул Бриско. Ужесточение условий кредитования приведет к замедлению экономического роста и принудит китайское руководство проводить более либеральную денежно-кредитную политику. Еще более мощный импульс к развитию рынка облигаций КНР появится в следующем году, когда китайские бонды будут включены в глобальные эталонные индексы, что пустит на рынок миллиарды долларов, резюмировал он.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|"Налог на тунеядство" выводит белорусов на пикеты
|Глава ЕК считает, что ЕС и Британия не успеют договориться по Brexit за 2 года
|Заметки с пресс-конференции: Дональд Трамп сорвался с цепи
|СНБО Украины поручил силовикам обеспечить общественный порядок в районе АТО и на объектах критической инфраструктуры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Налог на тунеядство" выводит белорусов на пикеты
|Глава ЕК считает, что ЕС и Британия не успеют договориться по Brexit за 2 года
|Суд в Южной Корее арестовал фактического руководителя Samsung
|ООН: формуле "два государства" на Ближнем Востоке нет альтернативы
|Европарламент проголосовал за резолюцию об усилении централизации ЕС и общей европейской армии
|Заметки с пресс-конференции: Дональд Трамп сорвался с цепи
|UBS прогнозирует удвоение китайского рынка облигаций за пять лет — до $18 трлн
Это интересно
|Гиперкар Aston Martin и Red Bull получит уникальный мотор V12
|В США набирает популярность покупка жилья в виртуальной реальности
|Слишком большая зарплата — причина, из-за которой Google покинули ветераны, работавшие над проектом беспилотного автомобиля
|Pagani сделал свой "самый сложный" суперкар за 2,3 миллиона евро
Итальянский производитель суперкаров Pagani официально представил родстер Huayra, названный основателем компании Горацио Пагани «самым сложным проектом», за который он когда-либо брался. Всего построят 100 таких автомобилей, причем каждый из них уже продан. Суперкар оценили в 2 280 000 евро.
|В Дубае готовятся запустить пассажирский беспилотный летательный аппарат
|Индия запустила в космос сразу 104 спутника
|Показан дизайн новых болидов Формулы Е