Во второй половине текущего года на рынке китайских облигаций начнется ралли, а растущий интерес со стороны иностранных инвесторов приведет к удвоению объема рынка через пять лет - с $9 до $18 трлн, прогнозирует швейцарская финансовая компания UBS. Прогноз обнародовал в интервью агентству Bloomberg руководитель департамента фиксированного дохода UBS для Азиатско-Тихоокеанского региона Хейден Бриско.

«Мы стали свидетелями самых масштабных изменений в истории рынков капитала, - убежден Бриско. - Правительство (Китая. - RNS) проводит реформы на бешеной скорости. Никто из нас больше не может позволить себе игнорировать этот рынок».

Центральный банк Китая принимает меры против чрезмерного увеличения левериджа (долговой нагрузки), поручив банкам установить ограничения на выдачу новых кредитов, в том числе ипотечных, и повысить процентные ставки по среднесрочным кредитам, напоминает агентство.

Эти меры сейчас могут быть болезненными, но окажут положительное влияние на китайский рынок облигаций во второй половине текущего года, подчеркнул Бриско. Ужесточение условий кредитования приведет к замедлению экономического роста и принудит китайское руководство проводить более либеральную денежно-кредитную политику. Еще более мощный импульс к развитию рынка облигаций КНР появится в следующем году, когда китайские бонды будут включены в глобальные эталонные индексы, что пустит на рынок миллиарды долларов, резюмировал он.

