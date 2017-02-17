Президент США Дональд Трамп заявил, что ему как политику было бы легче взять жесткий курс по отношению к России, но он выбрал другой путь и верит, что это в интересах США.

"Я думаю, что (президент России Владимир) Путин, возможно, думает, что он не может больше со мной договориться", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

По словам американского президента, "будет непопулярно для политика заключать договоренности (с Россией - ИФ)".

"Мне было бы гораздо легче быть жестким по отношению к России, но тогда я не смогу договориться", - сказал Д.Трамп.

"Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что: я хочу делать правильные вещи для американского народа. И если честно, я хочу делать правильные вещи для всего мира", - подчеркнул президент США.

Д.Трамп отметил, что не знает, удастся ли достичь договоренностей с Россией.

В то же время, по его словам, две ядерные державы - Россия и США - должны практически взаимодействовать.

"Если у нас хорошие отношения с Россией, поверьте мне, это хорошо, а не плохо", - подчеркнул глава государства.

Д.Трамп заявил, что не намерен обсуждать со СМИ военные вопросы, включая ситуацию с российским разведывательным кораблем, прошедшем, по данным СМИ, в 120 км от американской военно-морской базы.

"Я не намерен говорить вам, что я собираюсь делать в случае с Ираном. Знаете почему? Потому что им (Ирану - ИФ) не следует об этом знать... Хотите знать, что я буду делать с кораблем? С российским кораблем, например? Я вам не скажу. Надеюсь, что ничего делать не придется", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Д.Трамп подчеркнул, что не считает правильным обсуждать с журналистами военные вопросы, приведя в пример войну в Сирии, отношения с Северной Кореей.

Ранее в четверг телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на источник в руководстве США сообщил, что разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ РФ прошел примерно в 120 км от американской военно-морской базы в Норфолке (штат Вирджиния), но оставался в международных водах. Ранее на этой неделе корабль прошел недалеко от базы американских подлодок в Коннектикуте.

