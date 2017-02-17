Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что по-прежнему надеется на то, что сможет наладить хорошие отношения с Россией.

"Я думаю, что было бы здорово, если бы мы смогли поладить с Россией", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Д.Трамп подчеркнул, что не видит причин, почему его подозревают в излишней симпатии к РФ.

"Знаете, что я сделал для России? Ничего", - сказал он.

Д.Трамп считает, что волны публикаций в американской прессе о России лишь осложняет возможность наладить отношения между двумя странами.

"Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", - заявил он.

Он подчеркнул, что "поладить" с Россией и другими странами, с которыми у США напряженные отношения, было бы правильно.

