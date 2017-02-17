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Топливно-энергетический комплекс
Трамп по-прежнему надеется договориться с РФ, но не понимает, почему его подозревают в излишних симпатиях к этой стране
23:05 16.02.2017 |
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что по-прежнему надеется на то, что сможет наладить хорошие отношения с Россией.
"Я думаю, что было бы здорово, если бы мы смогли поладить с Россией", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Д.Трамп подчеркнул, что не видит причин, почему его подозревают в излишней симпатии к РФ.
"Знаете, что я сделал для России? Ничего", - сказал он.
Д.Трамп считает, что волны публикаций в американской прессе о России лишь осложняет возможность наладить отношения между двумя странами.
"Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", - заявил он.
Он подчеркнул, что "поладить" с Россией и другими странами, с которыми у США напряженные отношения, было бы правильно.
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|Трамп по-прежнему надеется договориться с РФ, но не понимает, почему его подозревают в излишних симпатиях к этой стране
"Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", - Дональд Трамп.
|Тиллерсон в разговоре с Лавровым призвал РФ соблюдать минские соглашения - СМИ
"Как я ясно дал понять во время слушаний по утверждению моей кандидатуры в сенате, США рассмотрят возможность работы с Россией в тех сферах, где это может принести пользу американскому народу. В тех же случаях, где наши позиции не совпадают, США будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников.", - Рекс Тиллерсон.
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