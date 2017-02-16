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Топливно-энергетический комплекс
Турецкая армия объявила о взятии сирийского Эль-Баба
13:29 16.02.2017 |
Командующий турецкой армией Хулуси Акар объявил об окончании операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство", удерживавшей его с конца 2013 года.
Акар назвал операцию успешной, сообщает Би-Би-си. "Поздравляю нас всех с окончательным освобождением Эль-Баба", - сказал он журналистам, добавив, что сейчас саперы проверяют город на наличие мин и неразорвавшихся боепипасов.
По словам Акара, с начала операции "Щит Евфрата", частью которой был штурм Эль-Баба, были убиты почти три тысячи боевиков, а также около 350 активистов Рабочей партии Курдистана, деятельность которой в Турции признана террористической и запрещена.
Собственные потери за время операции турецкие военные оценивают примерно в 60 человек, большинство из них погибло как раз во время штурма Эль-Баба. Однако европейские СМИ еще в прошлом году обвиняли Турцию в занижении своих потерь.
Операцию "Щит Евфрата" турецкие военные начали в августе 2016 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что целью операции будет борьба с боевиками "Исламского государства", запрещенного во многих странах, включая Турцию и Россию.
Город Эль-Баб находится всего в 30 км от границы с Турцией и считается последним оплотом ИГ в провинции Алеппо на севере Сирии. Наступление на него с юго-западного направления вела также сирийская армия.
Однако взять город оказалось сложнее, чем ожидалось, из-за упорного сопротивления боевиков ИГ.
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