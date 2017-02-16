Кандидат, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра труда, предприниматель Эндрю Паздер снял свою кандидатуру после истории с наймом нелегальной иммигрантки на работу горничной. Он стал первым кандидатом Трампа, которого не утвердили в должности, отмечает Би-Би-си.



"После тщательного обдумывания ситуации и обсуждения ее с семьей я принял решение снять свою кандидатуру на пост министра труда, - говорится в заявлении бизнесмена. - И хотя я не буду членом администрации, я полностью поддерживаю президента и его высококвалифицированную команду".

Паздер потерял поддержку нескольких сенаторов-республиканцев после того, как признал, что нанял нелегальную иммигрантку в качестве горничной, которая работала на него пять лет.

Миллиардера также критиковали за высказывания о женщинах и сотрудниках его сети ресторанов.

Кроме того, сенатский комитет принял во внимание выпуск телешоу Опры Уинфри от 1990 года, в котором бывшая жена Паздера Лиза Фирштейн предстала как жертва домашнего насилия.

При этом сама Фирштейн, с которой бизнесмен развелся еще в 1987 году, в январе направила сенаторам письмо, в котором заявила, что ее экс-супруг никогда не проявлял насилия в семье.

Сенаторы также отмечали, что на Паздера поступали жалобы от сотрудников принадлежащих ему сетей ресторанов: в частности, они жаловались на невыплату зарплат и сексуальное насилие на рабочем месте.

"После появления сведений о выплате зарплат наличными, нелегальной иммиграции, а также комментариев по поводу некоторых американских работников у меня возникли серьезные сомнения по поводу этой кандидатуры", - заявил сенатор-республиканце от Южной Каролины Тим Скотт.

Кандидата на пост министра труда также критиковали за то, что он использовал рекламу с фотомоделями в бикини для продвижения своей сети ресторанов.

Паздер стал первым кандидатом Трампа, которого не утвердили в должности.