В Германии раскручивается крупный скандал, который уже стал международным: имамов из Турции подозревают в том, что они занимались шпионажем на немецкой территории. Правда, новость о том, что в среду, 15 февраля, в квартирах четырех мусульманских священников прошли обыски, не стала в ФРГ большим сюрпризом. На протяжении нескольких последних недель в прессе курсировали сообщения о том, что имамы Турецко-исламского союза религиозных учреждений в Германии (DITIB) следят за прихожанами своих мечетей.

Немецкая прокуратура уверена в том, что имамы незаконно собирали сведения о членах общин и передавали их в генконсульство Турции в Кельне.

Интересовали священников прежде всего те лица, кого подозревают в связях с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого президент Эрдоган обвиняет в подготовке провалившегося путча в июле 2016 года. И вот сегодня полиция ищет доказательства, подозревая имамов Ditib в шпионаже в пользу иностранного государства.

Подчинение напрямую Анкаре

В Германии до сих пор не считалось проблемой то, что культурно-религиозное объединение DITIB, которое объединяет около 900 общин и до 70 процентов живущих в стране мусульман, практически напрямую подчиняется властям в Анкаре - через государственное турецкое религиозное ведомство Diyanet.

Председатель DITIB в Германии является одновременно советником посла в посольстве Турции в Берлине. Избирают председателя союза не члены общин, его назначает все то же ведомство Diyanet. Председателю подчиняются 13 атташе посольства по религиозным вопросам, которые регулярно наведываются в мечети, работающие под эгидой DITIB. Имамы в них фактически являются чиновниками турецкого государства, получая зарплату из Анкары.

По данным ведомства по охране конституции (BfV) Северного Рейна-Вестфалии, не менее 13 священников из DITIB передавали собранные ими сведения в Турцию. Под колпаком были не менее 33 членов исламских общин и 11 учреждений.

О ком-то написано не больше строчки, на некоторых лиц имамы собрали подробные досье, рассказал глава BfV в Северном Рейне-Вестфалии Буркхард Фрайер (Burkhard Freier). Он не исключает, что на самом деле круг тех, за кем осуществлялась слежка, значительно шире.

В DITIB факта слежки сначала не отрицали, объяснив, что имамы делали это по ошибке. Позже представители DITIB добавили, что Diyanet якобы дало указание следить за сторонниками Гюлена, но распоряжение не касалось Европы. На минувшей неделе руководители организации ездили на срочно созванное совещание в Анкару.

Еще недавно - важный партнер

До сих пор недавнего времени немецкие власти активно работали с DITIB, с ним были заключены соглашения о сотрудничестве по таким вопросам, как преподавание религии в школе, превентивные проекты по борьбе с исламским экстремизмом, помощь в интеграции мусульман в немецкое общество и реинтеграции тех, кто отбыл тюремный срок.

Долгое время считалось, что турецкая государственная доктрина ислама вполне подходит живущим в Германии мусульманам. "Он же (ислам. - Ред.) не был радикальным, турецкое государство имело светский характер", - объясняет кельнский политик, сам выходец из Турции Серап Гюлер (Serap Güler).

Но теперь политический кризис в Анкаре один к одному отражается и на деятельности DITIB, считает Гюлер: "Надо признать, что мы все проспали, когда надо было объяснить этой организации, что она не имеет права проводить здесь политику другого государства".

Новый конфликт с Турцией

Однако теперь проснулись не только немецкие спецслужбы и полиция. Власти сразу нескольких федеральных земель в последние недели сообщили о том, что думают о прекращении сотрудничества с DITIB. А ряд ведущих немецких политиков призвали союз дистанцироваться от Анкары. "Только так у него есть будущее как у надежного партнера", - подчеркнул министр юстиции Хайко Маас (Heiko Maass).

Конфликт быстро перерос во внешнеполитический. Председатель комитета по правам человека парламента Турции Мустафа Йенероглу осудил обыски, назвав их попыткой запугивания организации. В свою очередь глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Маассен (Hans-Georg Maaßen) заявил, что турецкий шпионаж на территории Германии не допустим ни при каких обстоятельствах: "С нашей точки зрения, надо показать турецкой стороне: так у нас в Германии не делают!"