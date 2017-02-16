Российская дипломатия демонстрирует на афганском направлении изрядную динамичность. 15 февраля в Москве пройдет конференция по Афганистану, в которой, судя по сообщениям местных СМИ, примут участие Россия, Китай, Пакистан, Иран и Индия. Приглашен и официальный Кабул. А ведь полтора месяца назад, в конце декабря, афганские политики были возмущены тем, что на первую подобную "московскую конференцию" правительство Ашрафа Гани приглашения демонстративно не получило, хотя там центральной темой была борьба с террористической угрозой в Афганистане. Более того, в местных СМИ заговорили о том, что вместо представителей власти в Москву отправились представители "Талибана".

Кучай напугал Кремль?

Этому предшествовали заявления спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова о неких контактах Москвы с талибами. В ответ новый посол ИРА в РФ Абдул Каюм Кучай, состоящий в близком родстве с президентом Ашрафом Гани, после Нового года резко высказался в адрес России, фактически обвинив ее вместе с Таджикистаном в стимулировании афганского наркотрафика.

Но уже 7 февраля в Москве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым встретился глава МИД ИРА Салахуддин Раббани, где гостю было передано официальное приглашение на вторую "московскую конференцию". Наблюдатели заговорили о сближении Москвы с официальным Кабулом.

Что же, в Кремле и в Кабуле испугались заявлений господина Кучая? Сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко предлагает иную версию. По его мнению, это в гораздо большей степени связано с переменами, произошедшими в США.

"Декабрьская "московская конференция" проводилась тогда, когда в Белом доме еще была администрация Барака Обамы. Нынешний визит главы МИД ИРА в Москву прошел уже после того, когда Обаму сменил Дональд Трамп, с которым Кремль пока хотел бы сотрудничать, в том числе в Афганистане. А поскольку официальный Вашингтон поддерживает нынешнее правительство Ашрафа Гани, то заигрывания с талибами - противниками этого правительства, прекращены", - рассуждает эксперт ЦИСА.

Москва и Вашингтон: точка соприкосновения

Он подчеркивает, что накануне визита Раббани российская сторона опубликовала заявление о готовности поставлять вооружения для армии ИРА и предоставить две сотни мест в российских военных учебных заведениях для обучения афганских специалистов. "Учитывая, с кем воюет Кабул, такой шаг можно считать недружественным по отношению к талибам, которым еще совсем недавно улыбался Замир Кабулов", - говорит собеседник DW.

Немецкий эксперт по Центральной Азии Гюнтер Кнабе (Günter Knabe) отмечает, что сейчас "очень трудно понять, какие именно планы есть у администрации США в Афганистане". Но у Москвы и Вашингтона можно обнаружить одну точку соприкосновения - это борьба с "Исламским государством" (ИГ) где бы то ни было, в том числе и там, продолжает он.

"Можно констатировать, что в Афганистане ИГ набрало определенную силу, в том числе в восточной провинции Нангархар, а также на севере, например, в Бадахшане. И если США активизируют свои действия по поддержке афганской армии против ИГ, Россия это поддержит", - считает Гюнтер Кнабе. На этом фоне определенный оптимизм в Москве может вызвать следующая информация - согласно сообщению американских СМИ, 12 февраля правительственные силы в координации с военными США начали масштабную операцию против боевиков ИГ в Нангархаре.

От Бадахшана до Фарьяба

В свою очередь источник, связанный с афганскими силовыми структурами, на условиях анонимности сообщил DW, что усиление ИГ идет на всем северном направлении, от Бадахшана до Фарьяба. Численность замеченных боевиков - приблизительно полторы тысячи, однако в любой момент эта организация может там нарастить мускулы минимум до трех тысяч.

Две трети боевиков ИГ в Афганистане - это выходцы из стран Центральной Азии и из России. Многие из боевиков переброшены сюда из Сирии, Ирака и Ливии. По словам источника, на прошлой неделе крупный отряд боевиков ИГ был замечен в провинции Сари-Пуль и в соседнем Фарьябе, граничащем с Туркменией.

Источник рассказал о том, что российские силовики, находящиеся в контакте с афганскими коллегами, работающими "в поле", озабочены возможной попыткой ИГ дестабилизировать ситуацию как на севере Афганистана, так и в самих республиках Центральной Азии.

При этом российская сторона обеспокоена там, что действия правительственных войск в Нангархаре приводят не к блокированию и уничтожению ИГ, а к их выдавливанию на север страны. По данным источника, российские военные хотели бы использовать в Афганистане модель наподобие "сирийской" - побудить правительственные войска к примирению с "Талибаном" и направить и тех, и других против ИГ.

В то же время американское военное командование в Афганистане пока скептически относится к этому плану. В конце января в интервью The Wall Street Journal главнокомандующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон дал понять, что создаваемое Россией впечатление, будто "Талибан" борется с ИГ, иллюзорно.

С талибами против ИГ

"Москва артикулирует две задачи - это недопущение распространения ИГ в Афганистане и склонение талибов и официального Кабула к мирному соглашению. Логика такая: до тех пор, пока "Талибан" воюет с Кабулом, благоприятная среда для распространения ИГ в Афганистане сохраняется, и о полноценной борьбе с ИГ речи там быть не может", - говорит Андрей Серенко. При этом стремление склонить к переговорам талибов и Кабул - это тот пункт, по которому можно договориться со всеми внешними операторами нынешнего афганского кризиса.

"Его поддерживает и КНР, и Пакистан, да и США конкретно против этого не выступают", - так интерпретирует ситуацию сотрудник ЦИСА. При этом, отмечает он, заметных собственных возможностей влиять на ситуацию в Афганистане у Москвы пока нет, поэтому политика РФ в отношении Афганистана будет подстраиваться под курс, который изберет администрация Трампа.

С другой стороны, Москва не заинтересована в том, чтобы США посредством операций против ИГ снова начала наращивать свое военное присутствие в Афганистане, подчеркивает Гюнтер Кнабе.

"Декабрьская конференция в Москве с участием РФ, КНР и Пакистана ясно показала, что Россия старается запустить собственную стратегию в Афганистане по возвращению своего если не о военного, то дипломатического и политического влияния. И если эта политика получит сильное сопротивление со стороны США, то общности целей в Афганистане придет конец", - говорит немецкий эксперт.