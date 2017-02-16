Администрация президента США Дональда Трампа проводит тщательный анализ нарушений со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Наша администрация проводит тщательный анализ продолжающихся нарушений договора о РСМД для оценки потенциальных последствий для безопасности Соединенных Штатов, а также их союзников и партнеров", - заявил исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента США Марк Тонер.

"Мы очень четко дали понять нашу обеспокоенность нарушениями со стороны России, риском, который они представляют для безопасности стран Европы и Азии, а также нашу большую заинтересованность в том, чтобы Россия вернулась к выполнению Договора", - отметил он.

По его словам, как подробно представлено в последнем отчете о выполнении договора за 2016 год, Российская Федерация продолжает нарушать свои обязательства по договору о РСМД, запрещающим владение, производство или летные испытания крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км или же владение или производство пусковых установок для таких ракет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена, как и прежде, выполнять свои международные обязательства, в том числе связанные с Договором о РСМД.

"Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Вы упомянули некую информацию, совершенно обезличенную. Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора", - сказал Д.Песков журналистам, комментируя появившиеся в американских СМИ утверждения о нарушении Россией Договора о РСМД.

