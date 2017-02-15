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Отставка Флинна - тяжелое поражение для Трампа
21:45 14.02.2017 |
Уход Майкла Флинна с должности советника президента США по безопасности - необходимая, хотя и запоздалая мера. И удар для президента Дональда Трампа.
Со времени учреждения этой должности в 1953 году советник президента США по вопросам безопасности - одна из самых влиятельных фигур в американской администрации. Советник по вопросам безопасности, которого назначает непосредственно президент, определяет основной вектор американской внешней политики.
Занимавшие эту должность Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский, Брент Скоукрофт и Кондолиза Райс - все без исключения оказывали очень сильное влияние на глав государства и внешнюю политику США. Конечно, их деятельность на этом посту всегда вызывала много споров и вызывает по сей день.
Но все же ни один из президентских советников по безопасности не уходил со своего поста всего через 24 дня после назначения. Это еще один момент, благодаря которому президент Дональд Трамп войдет в историю.
Репутация вице-президента под угрозой
Отставка Майкла Флинна не только полностью обоснованная, но и запоздалая. Тучи над ним сгустились уже через несколько дней после инаугурации Трампа, когда ФБР совместно с другими ведомствами прослушало телефонные разговоры советника с российским послом в Вашингтоне.
Флинн разговаривал с послом именно в тот день, когда еще действующий на тот момент президент Барак Обама ввел новые санкции против России. Флинн, который поначалу утверждал, что не говорил с российским послом о санкциях, на прошлой неделе сообщил через пресс-секретаря, что не мог полностью исключить обсуждения этой темы.
Однако к его отставке странным образом привело не это признание, а тот факт, что он тем самым поставил в затруднительное положение вице-президента Майка Пенса. Ведь Пенс публично защищал Флинна, рассчитывая на то, что он будет отрицать факт разговора о санкциях с посланником Кремля в Вашингтоне.
Теперь, раз уж это все, по всей видимости, случилось, репутация и доверие к вице-президенту, который сам находится в должности только три недели, оказались под угрозой. А значит, уход Флинна был неизбежен.
Удар для Трампа
Отставка Флинна понадобилась не только для того, чтобы избежать еще большего ущерба для этой должности и администрации Трампа.
Ей стоит порадоваться и с политической точки зрения. Ведь Флинн с его открытой, грубым образом преподнесенной исламофобией, и его не менее странной предположительной близостью к России еще до своего вступления в должность вызывал много вопросов у республиканских экспертов по внешней политике и безопасности. И именно Трамп, несмотря на все сопротивление, затащил Флинна во власть, а потому его быстрый уход - тяжелое поражение для самого президента.
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