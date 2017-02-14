Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) на ближайших заседаниях пересмотрит свою оценку темпов роста экономики США и может скорректировать курс денежно-кредитной политики, говорится в тексте доклада председателя Федрезерва Джанет Йеллен в банковском комитете американского Сената.

По словам Дж.Йеллен, затягивать с ужесточением ДКП было бы неразумным со стороны Федрезерва.

Вместе с тем она подчеркнула, что повышение ставки будет постепенным, поскольку пока темпы роста ВВП США остаются умеренными.

В целом речь Дж.Йеллен соответствовала ожиданиям рынка - она дала понять, что вопрос о повышении ставки будет подниматься на каждом из последующих заседаний, однако не подчеркнула особо, что есть вероятность увеличения стоимости заимствования в марте.

Глава Федрезерва заявила, что существует высокая неопределенность в отношении мер в бюджетной и налоговой политике, принимаемых новым правительством США во главе с Дональдом Трампом. "Пока слишком рано прогнозировать, каким будет их влияние на экономику", - сказала она.

Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится 14-15 марта, и участники рынка в целом оценивают вероятность подъема ставки на нем в 36%.

