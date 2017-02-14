Намерения Дональда Трампа еще больше ужесточить торговлю и иммиграционную политику направлены на ослабления роста мировой экономики, заявили представители Goldman Sachs, пишет CNBC.

"Наши расчеты показывают, что политика г-на Трампа может стимулировать рост немного в 2017 году и 2018 году, но, скорее всего, будет сдерживать рост в дальнейшем, если торговые и иммиграционные ограничения будут введены в действие", - сказал Goldman.

При этом риски проявляются асимметрично, поскольку крупный пакет фискальных мер может стимулировать умеренный рост в ближайшем будущем, но неблагоприятное сочетание политических шагов, вероятно, приведет к значительному змедлению, повышению инфляции и ужесточению политики.

В Goldman указали на сдерживающие факторы для фискальной политики, которые были бы позитивным для экономического роста.

В докладе Goldman Sachs также указано, что сроки принятия налоговых мер передвинулись на 2017 год или даже на начало 2018 года, а политический климат отличается крайней поляризацией, что свело до минимума возможность сотрудничества между двумя партиями по различным вопросам, например, в отношении расходов на инфраструктуру.

В конце января Трамп подписал распоряжение, вводящее запрет для въезда в страну граждан из семи стран с мусульманским большинством населения. Но суды в США приостановили исполнение президентского указа. Кроме того Трамп пригрозил отменить специальные визы для американских компаний, которые позволяли им привлекать рабочую силу из-за рубежа.

Что касается торговли, то в Goldman предположили, что жесткие протекционистские меры, включающие увеличение тарифов на импорт, не будут введены в ближайшем будущем, но если это осуществится, власти США столкнутся с симметричным ответом в виде аналогиных тарифов.