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Топливно-энергетический комплекс
Goldman: меры Трампа замедлят рост мировой экономики
14:27 14.02.2017 |
Намерения Дональда Трампа еще больше ужесточить торговлю и иммиграционную политику направлены на ослабления роста мировой экономики, заявили представители Goldman Sachs, пишет CNBC.
"Наши расчеты показывают, что политика г-на Трампа может стимулировать рост немного в 2017 году и 2018 году, но, скорее всего, будет сдерживать рост в дальнейшем, если торговые и иммиграционные ограничения будут введены в действие", - сказал Goldman.
При этом риски проявляются асимметрично, поскольку крупный пакет фискальных мер может стимулировать умеренный рост в ближайшем будущем, но неблагоприятное сочетание политических шагов, вероятно, приведет к значительному змедлению, повышению инфляции и ужесточению политики.
В Goldman указали на сдерживающие факторы для фискальной политики, которые были бы позитивным для экономического роста.
В докладе Goldman Sachs также указано, что сроки принятия налоговых мер передвинулись на 2017 год или даже на начало 2018 года, а политический климат отличается крайней поляризацией, что свело до минимума возможность сотрудничества между двумя партиями по различным вопросам, например, в отношении расходов на инфраструктуру.
В конце января Трамп подписал распоряжение, вводящее запрет для въезда в страну граждан из семи стран с мусульманским большинством населения. Но суды в США приостановили исполнение президентского указа. Кроме того Трамп пригрозил отменить специальные визы для американских компаний, которые позволяли им привлекать рабочую силу из-за рубежа.
Что касается торговли, то в Goldman предположили, что жесткие протекционистские меры, включающие увеличение тарифов на импорт, не будут введены в ближайшем будущем, но если это осуществится, власти США столкнутся с симметричным ответом в виде аналогиных тарифов.
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