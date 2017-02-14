США и Канада "модернизируют и расширят" свое партнерство в рамках Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) - объединенной системы, направленной на обеспечение аэрокосмической безопасности двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обнародованном Белым домом в понедельник, 13 февраля.

Речь идет об усилении "воздушно-космического контроля", повышении безопасности Военно-морских сил США и Королевского канадского военно-морского флота, указывается в заявлении.

Вашингтон и Оттава также активизируют свое сотрудничество в киберпространстве.

Кроме того, американская сторона приветствовала решение Канады объявить открытый и прозрачный тендер для замены всего парка истребителей CF-18. Для их временной замены Оттава рассматривает возможность закупить 18 новых машин Super Hornet, и Соединенные Штаты готовы оказать ей содействие в этом вопросе.

Трамп хочет интенсифицировать торговое сотрудничество c Оттавой

По итогам встречи в Вашингтоне Трамп также подчеркнул стремление интенсифицировать торговое сотрудничество с Оттавой. При этом он не стал обрушиваться с острой критикой на Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), как неоднократно делал это ранее, а заявил лишь, что при взаимодействии с Канадой в рамках данного соглашения у Соединенных Штатов - гораздо меньше проблем, чем в случае с Мексикой.

В целом, президент США отметил, что обе страны всегда будут оставаться "важнейшими партнерами друг для друга".

Переговоры в Вашингтоне стали первой официальной встречей Трюдо и Трампа после вступления последнего в должность президента США.