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Топливно-энергетический комплекс
В Вашингтоне состоялась первая официальная встреча Трампа и Трюдо
08:56 14.02.2017 |
США и Канада "модернизируют и расширят" свое партнерство в рамках Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) - объединенной системы, направленной на обеспечение аэрокосмической безопасности двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обнародованном Белым домом в понедельник, 13 февраля.
Речь идет об усилении "воздушно-космического контроля", повышении безопасности Военно-морских сил США и Королевского канадского военно-морского флота, указывается в заявлении.
Вашингтон и Оттава также активизируют свое сотрудничество в киберпространстве.
Кроме того, американская сторона приветствовала решение Канады объявить открытый и прозрачный тендер для замены всего парка истребителей CF-18. Для их временной замены Оттава рассматривает возможность закупить 18 новых машин Super Hornet, и Соединенные Штаты готовы оказать ей содействие в этом вопросе.
Трамп хочет интенсифицировать торговое сотрудничество c Оттавой
По итогам встречи в Вашингтоне Трамп также подчеркнул стремление интенсифицировать торговое сотрудничество с Оттавой. При этом он не стал обрушиваться с острой критикой на Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), как неоднократно делал это ранее, а заявил лишь, что при взаимодействии с Канадой в рамках данного соглашения у Соединенных Штатов - гораздо меньше проблем, чем в случае с Мексикой.
В целом, президент США отметил, что обе страны всегда будут оставаться "важнейшими партнерами друг для друга".
Переговоры в Вашингтоне стали первой официальной встречей Трюдо и Трампа после вступления последнего в должность президента США.
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