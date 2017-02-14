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США ввели санкции против вице-президента Венесуэлы
08:13 14.02.2017 |
Администрация Дональда Трампа ввела санкции против исполнительного вице-президента Венесуэлы Тарека эль-Айссами в связи с его возможной причастностью к торговле наркотиками. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило агентство dpa со ссылкой на соответствующее заявление министерства финансов США.
Эль-Айссами включен в список лиц, чьи активы замораживаются. Также американским физическим и юридическим лицам запрещается проводить с ним торговые операции.
По утверждению администрации Трампа, эль-Айссами контролирует маршруты наркопоставок в Мексику и Соединенные Штаты. Также он подозревается в координации сделок по сбыту наркотических веществ в Венесуэле.
В период президентства Уго Чавеса Тарек эль-Айссами возглавлял МВД Венесуэлы.
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