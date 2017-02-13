Швейцарцы в ходе референдума в стране высказались против пересмотра системы налогообложения для корпораций, пишет Reuters.

Теперь властям страны придется выработать новое предложение, поскольку правительство стремится отменить сверхнизкие налоговые ставки для транснациональных корпораций, при этом не вызывая массового исхода компаний.

Большинство граждан Швейцарии признают, что страна нуждается в реформе налогообложения, чтобы не считаться государством-изгоем с низкими налогами. Но новые меры, призванные компенсировать компаниям потерю специального статуса, вызвали глубокие разногласия в обществе.

Чуть более 59% избирателей высказались против планов, которые политическая и деловая элита страны намеревалась принять под давлением международного сообщества, согласно предварительным итогам референдума.

Противники принятия реформы в ее нынешнем виде заявляли, что она будет стоить $3 млрд федеральным и региональным бюджетам. Сторонники реформы (к их числу относится правительство и большинство в парламенте) пытались доказать, что дефицит удастся покрыть государственными субсидиями, а позже - за счет привлечения иностранных инвестиций.

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер заявил, что страна потеряет свою привлекательность как конкурентоспособного бизнеса. "Сейчас существует реальная опасность того, что Швейцария исчезнет с радаров международных компаний", - сказал он.

По его мнению, Швейцария должна вернуться к своему обещанию, данному Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), относительно прекращения "плохой" налоговой практики до 2019 г.

"Это может привести к восстановлению международного давления на Швейцарию", - отметил чиновник.