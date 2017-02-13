Финансовые новости
- |
- 13.02.17
- |
- 22:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Сражение за сирийский Эль-Баб: что поставлено на карту?
08:16 13.02.2017 |
Сирийский город Эль-Баб не выделялся отличался ничем особенным, пока внезапно не превратился в стратегический объект борьбы и предмет торга между сирийским президентом, его союзниками Россией и Ираном, Турцией, курдским "Демократическим союзом" и экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ), пишет Фабрис Баланш для Би-Би-си.
Расположенный к северо-востоку от Алеппо, этот небольшой административный центр провинции Эль-Баб насчитывает 100 тысяч жителей - еще 50 тысяч живут в его пригородах.
После начала конфликта в Сирии Эль-Баб весной 2012 года быстро оказался под контролем повстанцев, а затем был захвачен ИГ зимой 2013-2014 годов.
Боевики ИГ зачистили город от других мятежников, и Эль-Баб постепенно превратился в оплот исламистской группировки (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию и Британию) и стал домом для многих иностранных джихадистов и их семей.
Эль-Баб также служил центром для вылазок ИГ против сирийской армии и повстанцев в провинции Алеппо.
Но сегодня город и его окрестности (Кабасин, Бизаа и Тадиф) почти полностью окружены.
Силы операции "Щит Евфрата", проводимой под руководством турецкой армии, окружают его с севера, в то время как верные Башару Асаду сирийские вооруженные силы, которые сильно продвинулись за последние две недели, подходят к городу с юга.
Российская авиация бомбила позиции ИГ к югу от Эль-Баба, оставляя возможность турецкой авиации поражать цели в самом городе.
Из этого можно сделать вывод, что сирийские войска и силы коалиции "Щит Евфрата" не соперничают в борьбе за город, а, напротив, координируют свои действия с четким разделением сфер влияния.
Дорога из Алеппо на Манбидж, проходящая к югу от Эль-Баба, может выступать в качестве границы между вооруженными силами Сирии и войсками, проводящими операцию "Щит Евфрата". Турция и поддерживаемые ее повстанцы могут занять Эль-Баб, Визаа и Кабасин, а сирийской армии будет достаточно Тадифа.
"Остановить курдов"
Цель турецкого вторжения на север Сирии заключается в предотвращении смычки между населенными курдами областями Африн и Кобани.
После того как поддерживаемые курдами "Демократические силы Сирии" отбили у боевиков ИГ Манбидж, они планировали захватить Эль-Баб, что позволило бы объединить территории. Тогда началась битва за Эль-Баб между "Демократическими силами" и турецкой армией, конец которой был положен в декабре, когда турки нанесли удар по "Демократическим силам".
Это стало своего рода предостережением о том, что те должны прекратить дальнейшее наступление на Эль-Баб.
Ни правительство Сирии, ни Турция не заинтересованы в том, чтобы Эль-Баб достался курдам.
Достигнутое в августе 2016 года соглашение между Россией и Турцией, к которому присоединился Иран, было заключено в ущерб интересам курдов. В соответствии с соглашением, Турция прекратила помогать повстанцам в обмен на российский нейтралитет в турецкой борьбе с курдами.
Вскоре после заключения этого соглашения, восточный Алеппо был отбит сирийскими правительственными войсками, а Эль-Баб, судя по всему, достанется туркам.
Повстанцы с разными целями
Турции, однако, пока не удалось захватить город. С середины ноября 2016 года турецкие войска не достигли значительного прогресса и были вынуждены запросить значительное подкрепление - в том числе и потому, что их сирийские марионеточные войска не слишком заинтересованы в борьбе за Эль-Баб.
Главная цель этих контролируемых турками повстанческих групп заключается в борьбе с режимом сирийского президента Башара Асада, а не с ИГ. И уж тем более в их планы не входит кооперация с сирийскими вооруженными силами в битве за Эль-Баб.
Но у президента Турции Реджепа Эрдогана нет выбора: ему нужно использовать битву за Эль-Баб для того, чтобы доказать эффективность турецкой армии и ее арабских ставленников, если он хочет, чтобы США отказались от своего плана использовать "Демократические силы" в качестве главного союзника в борьбе с ИГ в Ракке, "столице" джихадистов на востоке Сирии.
Кроме того, взятие Эль-Баба - это еще и вопрос внутренней политики для Эрдогана, который делает ставку на турецкий национализм.
Если Турция добьется успеха, то ее вооруженные силы смогут начать продвигаться в сторону Манбиджа, чтобы дать отпор "Демократическим силам" на восточном берегу реки Евфрат.
Что будет дальше?
Президент Сирии Башар Асад недоволен тем, что Турция расширяет сферу вляния на севере, всего в 30 километрах от Алеппо.
Эль-Баб должен был достаться сирийским вооруженным силам, которые с января 2016 года находятся лишь в 10 км к югу от города. Но российско-турецкое соглашение, похоже, предусматривает нечто иное.
Каковы намерения России и Турции? Позволят ли турецкой армии начать движение дальше на юг и взять курс на Ракку, продвигаясь вдоль южного берега водохранилища Эль-Асад?
Такое сложно представить: продвижение сирийских сил к югу от Эль-Баба говорит о том, что дальше они направятся в сторону Эль-Асада, наперерез маршруту турок.
Если Эрдоган хочет двигаться к Ракке, то ему придется атаковать "Демократические силы" - союзники США откладывают наступление на город.
В таком случае, в интересах ИГ затянуть борьбу за Эль-Баб, что потенциально приведет к еще большим разногласиям между Турцией и США, а значит, будет лучшей стратегией по защите Ракки.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты стали самыми активными покупателями доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Как Тимошенко доказывает, что она "гостья из прошлого"
Тимошенко так жаждет власти, что не замечает новых реалий, она "погрязла" в прошлом, где политические интриги давали ей возможность вечно быть в тренде. Сегодня перед страной и обществом стоят куда более острые вызовы, чем политическая борьба внутри элит и рейтинги.
|Минюст зарегистрировал порядок проверки электронных деклараций
|Почему "русский мир" мобилизовал резервы на Донбассе
|Программу докапитализации на 1/02/17 осталось выполнить 15 из 35 крупнейших банков Украины - НБУ
Программу докапитализации и планы реструктуризации, разработанные по итогам проведенной ранее диагностики, по состоянию на 1 февраля 2017 года выполнили в полном объеме девять банков из 35 крупнейших украинских банков, еще 11 банков изначально в такой докапитализации не нуждались.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Румынский Майдан", или Как идет борьба за демократию в Бухаресте
|Швейцарцы не приняли новую налоговую систему
Большинство граждан Швейцарии признают, что страна нуждается в реформе налогообложения, чтобы не считаться государством-изгоем с низкими налогами. Но новые меры, призванные компенсировать компаниям потерю специального статуса, вызвали глубокие разногласия в обществе.
|Турция назначила референдум по конституции Эрдогана на апрель
|Fitch: политика Трампа создает риски для кредитных рейтингов
|Бердымухамедов переизбран президентом Туркмении
Для Бердымухамедова это будет уже третий подряд срок на президентском посту. В сентябре прошлого года по его инициативе в конституцию Туркмении были внесены изменения, которые отменили 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты и увеличили срок президентских полномочий с пяти до семи лет.
|Сражение за сирийский Эль-Баб: что поставлено на карту?
|Швейцарцы на референдуме одобрили упрощенное получение гражданства
В Швейцарии прошел референдум об изменении жестких правил получения гражданства. По предварительным данным, около 55% избирателей поддержали послабления, касающиеся иммигрантов в третьем поколении - людей, родившихся в Швейцарии, которые являются внуками иммигрантов, приехавших в страну.
Это интересно
|Из магазина Google Play Store вскоре исчезнет огромное количество приложений
|Представлен логотип и утверждено название 5G
|Смартфон LG G6 не получит поддержку платёжной системы LG Pay, так как её запуск отложен на неопределённый срок
|Трейдеры по ошибке скупили акции с похожим на Snapchat названием
|Дизайном BMW займется Кабан
|Стерегущий деньги: Франсиско Фернандес отвечает за сохранность примерно 4 трлн долларов
|SpaceX будет запускать ракеты каждые две-три недели