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Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым президентом ФРГ
07:41 13.02.2017 |
Новым, 12-м по счету президентом ФРГ в воскресенье, 12 февраля, избран 61-летний экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).
В поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказался 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек.
Победа в первом туре
Как и предполагалось, Штайнмайер - единый кандидат от "большой коалиции" в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - одержал победу уже в первом туре. На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука (Joachim Gauck).
Конкуренты без шансов
У других кандидатов на пост президента Германии просто не было шансов. В итоге исследователь из Кельна Кристоф Буттервеге (Christoph Butterwege), выдвинутый Левой партией, набрал 128 голосов, популярный юрист, актер и телеведущий Александр Хольд (Alexander Hold), выдвинутый партией "Свободные избиратели" - 25 голосов, вице-председатель "Альтернативы для Германии" Альбрехт Глазер (Albrecht Glaser) - 42 голоса, выдвиженец "пиратов" Энгельберт Зоннеборн (Engelbert Sonneborn) - 10.
Нужно осознавать различия между фактами и мифами
Обращаясь к делегатам Федерального собрания, Штайнмайер отметил, что "мы живем в бурное время", когда особенно остро ощущается необходимость осознавать различия между "фактами" и "мифами". Говоря о сегодняшней ситуации в мире, политик даже обратитился к классике. "Распалась связь времен", - процитировал он фрагмент из шексипровского "Гамлета". "Нам нужно мужество, чтобы сказать, что (на самом деле. - Ред.) имеет место быть, а что - нет", - подчеркнул Штайнмайер.
"Демократию не cтоит воспринимать как слабость"
По словам избранного президента, "демократию не нужно воспринимать" как слабость. "Свобода и демократия - это фундамент единой Европы", - резюмировал Франк-Вальтер Штайнмайер. Он поблагодарил проголосовавших за него за поддержку и пообещал, что будет работать, уважая интересы как правящей коалиции, так и оппозиционных сил.
Без малого 20 лет - в политике
Франк-Вальтер Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городе Детмольд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Он - выходец из рабочей семьи. Карьера политика началась в команде Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder).
Штайнмайер руководил бюро Шрёдера, когда тот занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. После того как Шрёдер стал канцлером, Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где сначала работал статс-секретарем федерального правительства, а позднее руководил ведомством федерального канцлера.
С 2005 года занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС-СДПГ. В 2007 года вступил в должность вице-канцлера ФРГ, был также лидером фракции СДПГ в бундестаге. После парламентских выборов 2013 года вновь возглавлял министерство иностранных дел ФРГ.
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