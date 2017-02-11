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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что такое "политика одного Китая", которую пообещал уважать Трамп?

21:42 10.02.2017 |

Мир

 

Президент США Дональд Трамп пообещал уважать "политику одного Китая", при том что раньше ставил ее под сомнение. Что означает этот дипломатически непростой термин?

"Политика одного Китая" - это дипломатическое признание позиции Китая о существовании только одного китайского правительства. В рамках этой политики США признают и поддерживают официальные отношения с Китаем, а не островом Тайвань, который Китай считает отколовшейся провинцией и ожидает ее присоединения обратно к материку.

"Политика одного Китая" - один из ключевых краеугольных камней в отношениях Вашингтона и Пекина. Кроме того, это фундаментальная основа китайской политики и дипломатии.

Тем не менее этот термин нужно отличать от "принципа одного Китая", в рамках которого Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью страны.

США не одобряют эту позицию Китая и продолжает поддерживать "надежные неофициальные" отношения с Тайванем и, например, поставлять оружие для того, чтобы остров мог защитить себя.

Хотя правительство Тайваня утверждает, что остров является независимой страной и официально называется "Китайской Республикой", любая страна, которая хочет поддерживать дипломатические отношения с Китаем, должна разорвать официальные связи с Тайбэем.

Эта позиция привела к дипломатической изоляции Тайваня от международного сообщества.

Как и когда это началось?

В 1949 году, по окончании Гражданской войны в Китае, побежденным националистам, также известным как Гоминьдан, пришлось бежать на Тайвань. Победившие коммунисты остались на материке и создали Китайскую Народную Республику. Обе стороны конфликта при этом заявили, что они представляют весь Китай.

С тех пор правящая Коммунистическая партия Китая угрожает применить силу, если Тайвань официально объявит о независимости. Но в последние годы власти Китая ищут и более мягкого дипломатического решения этого конфликта.

 Эблема китайской политической партии националистов, члены которой сформировали правительство Тайваня, отражается на официальном флаге страны

Изначально многие государства (включая США), сторонившиеся коммунистического Китая, признали власти Тайваня. Но затем ветер подул в другую сторону, и в начале 1970-ых годов Китай и США почувствовали обоюдную необходимость в развитии дипломатических отношений. Тогда Соединенные Штаты и другие страны разорвали связи с Тайбэем в угоду Пекину.

Многие из них, однако, сохраняют неофициальные отношения с островом Тайвань через торговые представительства и культурные институты. Кроме того, США остаются самым важным союзником Тайваня в вопросах безопасности.

Когда США признали "политику одного Китая"?

 Президент США Джимми Картер (слева) и лидер КНР Дэн Сяопин (справа) в 1987 в Пекине

После нескольких лет потепления в отношениях США установили официальные дипломатические связи с Пекином в 1979 году при президенте Джимми Картере.

В результате США пришлось разорвать официальные отношения с Тайванем и закрыть свое посольство в Тайбэе.

Но в том же 1979 году США приняли закон об отношениях с Тайванем, который гарантировал поддержку острова. Ключевой момент этого закона заключался в том, что Вашингтон обязался помогать Тайваню защищать себя - именно поэтому США продолжают поставлять оружие на остров.

США также настаивают на мирном урегулировании разногласий между Китаем и Тайванем и призывают стороны к "конструктивному диалогу".

Кроме того, США сохраняют свое неофициальное присутствие в Тайбэе через Американский институт на Тайване - частную организацию, через которую они осуществляют дипломатическую деятельность.

Кто победитель, а кто проигравший?

Очевидно, что Пекин извлек максимальную выгоду из проведения "политики одного Китая", отбросившей Тайвань в дипломатическую изоляцию.

И ООН, и большая часть стран мира не признает Тайвань независимым государством. Ему приходится идти на невероятные ухищрения со своим названием, просто чтобы участвовать в международных соревнованиях вроде Олимпиады или организациях, - например, в ВТО.

Но даже в такой изоляции Тайвань не потерял все связи с внешним миром.

 В декабре 2016 президент Тайваня Цай Инвэнь и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону, нарушив сложившуюся дипломатическую практику

Остров поддерживает активно развивающиеся экономические и культурные связи со своими соседями и использует давние отношения с США в собственных интересах.

Тайвань также держит небольшую группу лояльных и влиятельных лоббистов в Вашингтоне, один из которых - бывший сенатор Боб Дойл. Именно он, по информации американских СМИ, организовал недавний телефонный разговор Трампа и лидера Тайваня Цай Инвэнь, который вызвал бурное недовольство Китая.

США, конечно же, выгодно иметь официальные отношения с Китаем, их крупнейшим иностранным кредитором и основным торговым партнером, одновременно продолжая тихо поддерживать тесные связи с Тайванем.

"Политика одного Китая" - это дипломатическая эквилибристика, в которой США за последние десятилетия достигли совершенства. Каким образом Вашингтон будет продолжать выполнять эти трюки под руководством Трампа, еще предстоит выяснить.

По материалам: Би-Би-си
 

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