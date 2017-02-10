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"Панамское досье": задержаны основатели компании Mossack Fonseca
14:49 10.02.2017 |
В Панаме взяты под стражу основатели юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу "панамагейт", в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены. Владельцев Mossack Fonseca обвиняют в содействии в даче взяток.
Рамон Фонсека и Юрген Моссак задержаны спустя несколько часов после обысков, проведенных генпрокуратурой Панамы в офисах фирмы, сообщает испанское информационное агентство EFE со ссылкой на адвоката Элиаса Солано.
Как сообщает Би-Би-си, панамские власти обвиняют Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.
В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинения по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном. Имена обвиняемых не называются.
Сразу после обысков в Mossack Fonseca один из ее основателей Рамон Фонсека заявил, что его фирма не связана Odebrecht, но из нее сделали "козла отпущения''. По его словам, это делается для того, чтобы увести следствие от истинных получателей взяток.
Фонсека утверждает, что в числе взяткополучателей - президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим советником он был до скандала с "панамским досье". Варела якобы сам рассказал Фонсеке, что в 2014 году получил от Odebrecht деньги на избирательную кампанию.
Президент Варела отрицает обвинения, заявляя, что полученные им средства были "политическими пожертвованиями", а не взятками.
Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. В Бразилии она долгое время была основным подрядчиком государственной нефтяной компании Petrobras.
Летом 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии. В марте 2016 года он был признан виновным в коррупции и отмывании денег и получил 19 лет тюрьмы.
Бывший руководитель признал, что Odebrecht раздала взятки на общую сумму 800 млн долларов по всей Латинской Америке.
В деле Odebrecht фигурирует и бывший президент Бразилии Луис да Силва, которого подозревают в лоббировании интересов строительного конгломерата за рубежом.
В пятницу, 10 февраля стало известно, что суд Перу выдал ордер на арест бывшего президента страны Алехандро Толедо, который подозревается в получении взяток от Odebrecht.
Панамское досье
В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.
В документах содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии, Владимира Путина в России.
В расследовании, проведенном Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминался, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов.
Генеральная прокуратура Панамы 5 апреля 2016 года заявила о готовности начать расследование случаев незаконного создания офшорных компаний, упомянутых в "панамских документах".
Основатель компании Фонсека тогда заявлял, что компания не причастна к противозаконной деятельности, а публикацию материалов называл преступлением.
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|"Панамское досье": задержаны основатели компании Mossack Fonseca
В Панаме взяты под стражу основатели юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу "панамагейт", в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены. Владельцев Mossack Fonseca обвиняют в содействии в даче взяток.
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