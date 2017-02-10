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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Популистский Ренессанс: на карте - будущее объединенной Европы

13:00 10.02.2017 |

Мир

 Националисты Марин Ле Пен и Герт Вилдерс выступают под лозугами антиглобализма

Катя Адлер, Политический обозреватель Би-би-си по европейским вопросам

Мой ярко-красный "фиатик", словно божья коровка, пробирается по узким, заросшим оливковыми деревьями улицам тосканской деревни.

Окна в машине опущены, и я подпеваю льющимся по радио слащавым средиземноморским песням. Но на самом деле я занимаюсь здесь серьезным делом - снимаю документальную программу о новой волне популизма, которая питается страхом, ощущением безнадежности и гневом многих европейцев в разных уголках континента.

В обществе всегда есть люди, которые чувствуют, что правительство их бросило или забыло. Однако после финансового кризиса 2008 года, после выкупа крупных банков, наплыва мигрантов и террористических нападений всё больше европейцев чувствуют себя незащищенными и с тревогой смотрят в будущее.

Если бы мой "Фиат-500" был Европой - хотя это странное сравнение - он бы задержался в сомнении на перекрестке, на котором выставлены указатели: на одном написано "Ангела Меркель", а на том, что указывает в противоположном направлении - "Марин Ле Пен".

Новый мировой порядок?

Обе эти решительные женщины - обе с большим политическим опытом - в этом году буду принимать участие в выборах. Но они надеются повести свои страны, и за ними всю Европу, диаметрально противоположными путями.

 Ангела Меркель баллотируется на выборах 2017 года

Ангелу Меркель часто называют "последней надеждой либерализма в Европе". Она занимает четкую проевропейскую позицию, придерживается христианских ценностей и не забывает о нацистском прошлом Германии и временах холодной войны. Недаром Барак Обама, перед тем как уступить Белый дом Дональду Трампу, совершил свой последний официальный визит в Берлин.

Марин Ле Пен, в свою очередь, является типичным порождением новой волны европейского популизма. Она говорит о необходимости установления некоего "нового мирового порядка". В центре его - новая Франция, новая Европа, "освобожденная от оков Евросоюза".

В разговоре со мной она с насмешкой отзывалась о тех, кто с ужасом смотрит по обе стороны Атлантики на избрание Дональда Трампа, на "брексит" и на появление новых патриотических лидеров в Европе. С ее точки зрения, всё это - признаки смерти одного мира и рождения другого, в котором люди и страны определяют свое будущее сами, без оглядки на глобализацию.

Прошла эпоха, когда выборы в той или иной европейской стране были рядовым событием. В нынешнем году выборы пройдут в ключевых странах ЕС - в Германии, Франции, Нидерландах и, возможно, Италии.

На этих выборах избиратели вряд ли проявят равнодушие, столь характерное для них в прошлом. Сторонниками и противниками популистских партий сейчас движет не состояние экономики, а видение будущего. Знаменитый лозунг времен успешной избирательной кампании Билла Клинтона 1992 года - "это экономика, придурок!" - больше не актуален.

Посмотрите на Нидерланды, где выборы состоятся уже в марте. Экономика там быстро растет, безработица снижается. Но вместо того, чтобы поддерживать своего премьер-министра, стоящего на центристских позициях, избиратели стекаются под знамена евроскептика и популиста Герта Вилдерса, который предлагает ввести антииммигрантские законы.

Куда бы вы ни обратили свой взгляд в Европе - повсюду новые и старые популистские партии громко заявляют о своих претензиях на власть.

 Беппе Грилло не скрывает своих политических амбиций

В Италии наибольшее внимание привлекает движение "Пять звезд", которое подчеркивает свою независимость от финансовых кругов и традиционных политиков. Партия привлекает к себе недовольных избирателей во всех слоях населения, независимо от возраста и социального положения.

"Популизм - прекрасное слово, - говорит мне Беппе Грилло, глава движения. - Я горд быть популистом, мы заявляем "нет" традиционным партиям, и мы победим на следующих выборах".

Карточный домик

Было бы неправильно относить всех этих европейских популистов к крайне правым. Даже те из них, кто исторически вышел из ультраправых, например, австрийская Партия свободы или "Национальный фронт" Марин Ле Пен во Франции, изо всех сил стараются расширить круг своей поддержки, заявляя, что они представляют весь народ, а не правых или левых.

 Лозунг "Во имя народа" взят во Франции на вооружение популистами из "Народного фронта"

Недаром Марин Ле Пен ведет свою избирательную кампанию под лозунгом "Во имя народа". После фиаско Франсуа Фийона, который оказался замешанным в коррупционном скандале, ее шансы на победу на президентских выборах заметно возросли.

Ее победа стала бы поворотным моментом в истории Европы. Она заявляет, что хочет добиться отказа Франции от евро и выхода из состава ЕС. В результате "фрексита" Евросоюз может развалиться как карточный домик.

Разделенная Европа

Даже европейские чиновники в Брюсселе признают, что идет борьба за выживание Евросоюза. Накануне своего ухода с поста председателя Европарламента Мартин Шульц в разговоре со мной признал, что существует реальный риск распада ЕС.

Заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини говорит: "Мы обладаем тем, что весь остальной мир считает чудом. Мы чрезвычайно сильны, но при этом тратим массу времени на разговоры о кризисе".

В марте Европейскому союзу исполняется 60 лет, и в Риме по этому случаю запланированы пышные празднества. Однако они будут проходить в атмосфере серьезных сомнений относительно будущего объединенной Европы.

Всё это нужно рассматривать в глобальном контексте. Европейские популисты по большей части - поклонники как президента Путина, так и президента Трампа. Оба этих политика заинтересованы в слабой, раздробленной Европе.

Многие европейцы встревожены приходом к власти Дональда Трампа, а потому не исключено, что даже самые недовольные из избирателей проголосуют в этом году за более "безопасные" партии политического мейнстрима.

Но нет никаких гарантий, что именно так и случится. Опросы общественного мнения продемонстрировали всем свою ненадежность, тогда как настроение европейских избирателей нынче крайне переменчиво.
 

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