Американские банки обвинили правительство США в «дорожном разбое», подав в суд за перенаправление дивидендов Федеральной резервной системы (ФРС) США на строительство дорог и мотов. Об этом сообщает Financial Times. Ущерб от действий правительства банки оценивают в $17 млрд в течение 10 лет.

В соответствии с американскими законами, крупные банки обязаны приобретать акции резервных банков ФРС США. Этими акциями банки не вправе ни пользоваться, ни распоряжаться, они также не обладают правом голоса при принятии решений в ФРС и ФРБ, однако с 1913 года владельцы акций имеют право на получение дивидендов в размере 6% годовых. В прошлом году в соответствии с законом, подписанным президентом США Обамой, выплаты дивидендов из средств ФРС резко уменьшились. Сторонники сокращения утверждали, что дивиденды были слишком щедрыми и «ненужными». В свою очередь, банки оценивают недополученный доход в $17 млрд в течение 10 лет.

ФРС США и Минфин США отказались от комментариев. Глава Американской банковской ассоциации заявил FT, что решение принять «правовые меры» никак не связано с избранием Трампа, намеренного дерегулировать финансовые рынки и значительно сократить налоги. «Мы готовились с прошлого лета», - заявил Николс.

По мнению ассоциации, решение перенаправить дивиденды ФРС США на правительственные нужды нарушает как изначальный замысел создания ФРС, так и Конституцию США и является «тревожным прецедентом».

