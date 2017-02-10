Белый дом расследует ситуацию с утечками информации о телефонных переговорах президента США Дональда Трампа с лидерами иностранных государств. Об этом вашингтонская газета The Hill сообщила в пятницу, 10 февраля, на своем сайте.

"Мы изучаем ситуацию. Она действительно заставляет испытывать беспокойство", - подчеркнул пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, добавив, что характер утечек позволяет говорить о том, что сведения были получены в нарушение "целого ряда протоколов" и законов. В детали расследования Спайсер вдаваться не стал.

"Мысль о том, что невозможно провести беседу без того, чтобы не вскрылись его детали, вызывает тревогу", - резюмировал он.

СМИ публикуют подробности бесед Трампа

The Hill, в частности, обращает внимание на два эпизода с телефонными переговорами Трампа с иностранными лидерами.

Так агентство Reuters утверждало со ссылкой на три источника, что 28 января во время беседы американского президента с главой российского государства Владимиром Путиным хозяин Белого дома раскритиковал российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, заключенный в 2010 году с администрацией Барака. Трамп якобы назвал его "худшим из заключенных в период президентства Обамы".

Другой случай, на который обращает внимание The Hill, - телефонные переговоры Трампа с премьером Австралии Малколмом Тёрнбуллом. Газета The Washington Post, в частности, сообщала, что беседа прошла в крайне негативном ключе и была резко оборвана по инициативе американской стороны.