На действующей атомной электростанции (АЭС) Фламанвиль в регионе Нижняя Нормандия на северо-западе Франции произошел взрыв. Об этом сообщила на своем сайте газета Quest France.

По информации издания, взрыв прогремел около 12:00 мск в машинном зале. На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования. На территории объекта вспыхнул пожар.

По источникам AFP, взрыв произошел за пределами реакторной зоны. Угрозы ядерного заражения местности нет, подчеркивают в префектуре города. В то же время, по сведениям агентства, пять человек пострадали, один из реакторов АЭС был остановлен.