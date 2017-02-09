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Топливно-энергетический комплекс
Сенат США утвердил Сешнса новым генпрокурором
07:45 09.02.2017 |
Сенат США в среду, 8 февраля, утвердил республиканца Джеффа Сешнса генпрокурором и главой министерства юстиции США. За его кандидатуру проголосовали 52 члена верхней палаты Конгресса, против - 47. В структуру Минюста США входят, в частности, прокуратура и ряд спецслужб, в том числе ФБР.
Президент США Дональд Трамп выдвинул Сешнса на эту должность сразу после президентских выборов в ноябре 2016 года.
Сеншс - сенатор от штата Алабама, в начале карьеры он работал адвокатом. Позднее он получил должность федерального прокурора Южного округа штата Алабама, а затем генпрокурора штата.
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