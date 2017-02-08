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Республиканцы в Сенате заставили замолчать сенатора-демократа
10:28 08.02.2017 |
Сенаторы от Республиканской партии проголосовали за то, чтобы остановить выступление сенатора-демократа Элизабет Уоррен. Выступая в Сенате, она зачитывала письмо вдовы Мартина Лютера Кинга с критикой в адрес Джеффа Сешнса.
Как сообщает Би-Би-си, кандидатура Сешнса предложена президентом США Дональдом Трампом на пост генерального прокурора и вынесена на обсуждение в Сенат.
Письмо было написано Кореттой Кинг 30 лет назад, когда Сешнсу было отказано в должности федерального судьи из-за расистских комментариев.
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел прервал выступление Элизабет Уоррен и заявил протест спикеру сената, сказав, что Уоррен нарушила правила палаты, "подвергнув сомнению поведение другого сенатора".
Макконнел требовал, чтобы Уоррен прекратила чтение и, соответственно, свое выступление. Предложение было вынесено на голосование. Сенаторы проголосовали 49-43 в пользу республиканцв.
Позже Элизабет Уоррен все-таки дочитала вслух письмо Коретты Кинг в ходе лайв-трансляции на своей странице в "Фейсбуке".
"В письме, написанном 30 лет назад, говорится о недопустимости допуска Джеффа Сешнса к федеральной судебной системе. Республиканцы лишили меня права прочитать это письмо в Сенате, поэтому я читаю его здесь и сейчас", - написала Уоррен в комментарии к своей трансляции.
Уоррен заявила о своем протесте и в "Твиттере", а ее читатели даже запустили новый хэштег - "Дайте Лиз сказать" (#LetLizSpeak).
Джефф Сешнс, сенатор-республиканец от штата Алабама, был выдвинут Трампом на пост генерального прокурора еще в ноябре прошлого года, сразу после победы на президентских выборах.
Сешнс 20 лет является сенатором, в палате он возглавляет два подкомитета - по иммиграции (в составе юридического комитета) и по стратегическим силам (в комиссии по делам вооруженных сил).
Сешнсу приписывают фразу, сказанному одному из темнокожих чиновников - о том, что ему стоит быть осторожней при разговоре с "белыми парнями". Самого чиновника он якобы назвал "мальчиком" (boy). Сам Сешнс отрицает факт подобного разговора.
Сешнс неоднократно заявлял о своей жесткой позиции в отношении нелегальной миграции.
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|Республиканцы в Сенате заставили замолчать сенатора-демократа
Сенаторы от Республиканской партии проголосовали за то, чтобы остановить выступление сенатора-демократа Элизабет Уоррен. Выступая в Сенате, она зачитывала письмо вдовы Мартина Лютера Кинга с критикой в адрес Джеффа Сешнса. Кандидатура Сешнса предложена Трампом на пост генерального прокурора.
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