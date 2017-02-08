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Топливно-энергетический комплекс
В Турции еще 4,5 тысячи госслужащих уволены из-за путча
08:12 08.02.2017 |
Турецкие власти уволили еще почти 4,5 тысячи государственных служащих в ходе чисток, последовавших за попыткой госпереворота в июле прошлого года
Как сообщает Би-Би-си, в числе 4464 уволенных - 2585 сотрудников министерства образования, 893 сотрудника жандармерии и 88 работников общественного телеканала TRT.
В июле прошлого года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Фетхуллу Гюлена - своего давнего оппонента.
Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.
Всего после путча власти уже арестовали более 41 тысячи человек, а также уволили или отстранили около 100 тысяч. Всех их подозревают в связях с Гюленом. Среди жертв чисток много учителей, полицейских, cудей и журналистов.
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