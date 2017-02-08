Американский сенат утвердил Бетси ДеВос, выдвинутую президентом Дональдом Трампом, на пост министра образования, несмотря на критику общественности и яростное сопротивление демократов.

Голоса сенаторов относительно кандидатуры ДеВос разделились поровну, и правом голоса пришлось воспользоваться вице-президенту Майклу Пенсу. Как отмечает Би-Би-си, впервые в истории США вице-президенту пришлось таким образом подать решающий голос при утверждении кандидатуры на пост министра.

Ни один из демократов не проголосовал в поддержку ДеВос. Два сенатора-республиканца также выступили против ее назначения, из-за чего голоса и оказались разделены поровну.

Перед голосованием демократы в сенате устроили 24-часовое обсуждение кандидатуры ДеВос. Они надеялись, что марафон выступлений в течение всей ночи заставит больше сенаторов-республиканцев выступить против нее, однако их попытки не увенчались успехом.

Бетси ДеВос - миллиардерша, которая не имеет опыта работы с государственными школами, - столкнулась с резкой критикой сразу после выдвижения. Противники ее назначения настаивают, что она недостаточно квалифицирована для такой работы.

В январе ее выступление перед комитетом сената вызвало скандал, когда она заявила, что школам в Вайоминге, возможно, потребуется хранить оружие, чтобы защититься от медведей гризли.