Совет Европейского союза принял во вторник решение с рекомендацией о продлении временного контроля на внутренних границах Шенгенской зоны в исключительных обстоятельствах, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"Начиная с 11 февраля 2017 года, когда истекает предыдущее решение, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия должны продлить временный соразмерный пограничный контроль на максимальный срок до трех месяцев на следующих внутренних границах: Австрия - на австрийско-венгерской и австрийско-словенской сухопутных границах, Германия - на сухопутной германо-австрийской границе, Дания - в датских портах с паромным сообщением с Германией и на сухопутной датско-германской границе, Швеция - в шведских гаванях южного и западного полицейских регионов и на Эресуннском мосту, Норвегия - в норвежских портах с паромным сообщением с Данией, Германией и Швецией", - говорится в коммюнике.

В документе отмечается, что при продлении такого контроля заинтересованные государства-члены должны обменяться мнениями с целью обеспечения того, чтобы внутренний пограничный контроль осуществлялся "только там, где это считается необходимым и соразмерным".

"Они (государства ЕС - ИФ) должны также обеспечить, чтобы внутренний пограничный контроль проводился только в крайнем случае, когда другие альтернативные меры не могут достичь того же эффекта", - уточняется в постановлении Совета ЕС.

В нем указывается, что пограничный контроль должен быть целенаправленным и ограниченным по характеру, частоте, месту и времени, когда есть строгая необходимость реагировать на серьезную угрозу и осуществлять защиту государственной политики и внутренней безопасности по причине продолжающегося риска вторичных перемещений нелегальных мигрантов.

Решение Совета ЕС также обязывает государства-члены, сохраняющие контроль на внутренних шенгенских границах, еженедельно пересматривать его необходимость и адаптировать в соответствии с уровнем угрозы, где это нужно.

При этом государства-члены должны ежемесячно отчитываться перед Еврокомиссией и Советом ЕС о состоянии дел с пограничным контролем.

