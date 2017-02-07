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Совет ЕС продлил временный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны для пяти государств
16:04 07.02.2017 |
Совет Европейского союза принял во вторник решение с рекомендацией о продлении временного контроля на внутренних границах Шенгенской зоны в исключительных обстоятельствах, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.
"Начиная с 11 февраля 2017 года, когда истекает предыдущее решение, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия должны продлить временный соразмерный пограничный контроль на максимальный срок до трех месяцев на следующих внутренних границах: Австрия - на австрийско-венгерской и австрийско-словенской сухопутных границах, Германия - на сухопутной германо-австрийской границе, Дания - в датских портах с паромным сообщением с Германией и на сухопутной датско-германской границе, Швеция - в шведских гаванях южного и западного полицейских регионов и на Эресуннском мосту, Норвегия - в норвежских портах с паромным сообщением с Данией, Германией и Швецией", - говорится в коммюнике.
В документе отмечается, что при продлении такого контроля заинтересованные государства-члены должны обменяться мнениями с целью обеспечения того, чтобы внутренний пограничный контроль осуществлялся "только там, где это считается необходимым и соразмерным".
"Они (государства ЕС - ИФ) должны также обеспечить, чтобы внутренний пограничный контроль проводился только в крайнем случае, когда другие альтернативные меры не могут достичь того же эффекта", - уточняется в постановлении Совета ЕС.
В нем указывается, что пограничный контроль должен быть целенаправленным и ограниченным по характеру, частоте, месту и времени, когда есть строгая необходимость реагировать на серьезную угрозу и осуществлять защиту государственной политики и внутренней безопасности по причине продолжающегося риска вторичных перемещений нелегальных мигрантов.
Решение Совета ЕС также обязывает государства-члены, сохраняющие контроль на внутренних шенгенских границах, еженедельно пересматривать его необходимость и адаптировать в соответствии с уровнем угрозы, где это нужно.
При этом государства-члены должны ежемесячно отчитываться перед Еврокомиссией и Советом ЕС о состоянии дел с пограничным контролем.
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