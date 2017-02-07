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Валютные резервы Китая сократились до менее чем $3 трлн впервые за 6 лет
10:41 07.02.2017 |
Международные резервы Китая в январе 2017 года сократились на $12,3 млрд - до $2 трлн 998 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны).
Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения резервов - до немногим более $3 трлн.
Показатель оказался ниже $3 трлн впервые с февраля 2011 года.
Сокращение валютных резервов КНР продолжается, несмотря на предпринимаемые НБК меры по ограничению движения капитала.
Отток капитала из Китая усилился в последние месяцы на фоне ослабления курса юаня. Падение китайской нацвалюты в 2016 году составило 6,5% и было самым значительным с 1994 года.
В период с 1980 по 2016 год китайские резервы в среднем составляли $890,75 млрд. Рекордного объема они достигли в июне 2014 года - почти $4 трлн, рекордный минимум был зафиксирован в декабре 1980 года - $2,26 млрд.
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