Дональд Трамп утверждает, что он пытается защитить Соединенные Штаты от терроризма, но "так называемый судья" мешает ему этого делать, пишет Би-Би-си.

Однако сам судья из штата Вашингтон, временно запретивший действие президентского указа по иммиграции, говорит, что он лишь добивается того, чтобы действия президента не выходили за рамки закона.

Таким образом, возникает конфликт между двумя - теоретически равными - ветвями государственной власти в США, что, в свою очередь, может привести к конституционному кризису.

Каковы ставки?

Разделение властей - одна из основ американской политической системы.

Авторы конституции США создали сложную систему сдержек и противовесов, при которой разные ветви власти равны в своих правах и при этом ограничивают друг друга.

Федеральная власть в США разделена на три ветви: исполнительную власть, которая включает в себя президента и его администрацию; законодательную - то есть двухпалатный конгресс, который принимает или отменяет законы; и судебную власть.

Большую часть времени эта система успешно функционирует, так как каждая ветвь власти сотрудничает с остальными.

Однако сейчас, когда президент открыто выступает с нападками на судей, многие опасаются, что система сдержек и противовесов может зайти в тупик.

Это, в свою очередь, может привести к конституционному кризису - ситуации, при котором конфликт не может быть разрешен, в особенности после того как Дональд Трамп открытым текстом поставил под сомнение полномочия судьи, который приостановил действие его указа, запрещающего въезд в страну гражданам из семи стран, населенных преимущественно мусульманами.

"Куда катится наша страна, если любой судья может заморозить запрет министерства внутренней безопасности, и в США может приехать кто угодно, даже с дурными намерениями?" - написал президент



"Враждебное отношение президента к верховенству закона не только постыдно - это просто опасно", - говорит сенатор от Демократической партии Патрик Лихи, член юридического комитета сената.

"Похоже, что он хочет намеренно спровоцировать конституционный кризис", - добавляет он.

Равны ли президент и судья?

В США около 700 федеральных окружных судей. Именно судьи этого ранга сейчас рассматривают жалобы на иммиграционный указ президента.

В отличие от судей штатов, эти мужчины и женщины формируют федеральную судебную систему, наряду с Верховным суд и апелляционными судами.

Судьи 94 федеральных округов ежедневно рассматривают вопросы интерпретации законов, международных договоров, а также поведение официальных лиц. Это право предоставлено им Верховным судом.

При этом судьи высказывают свое мнение по поводу политики правительства лишь в том случае, если кто-то подает на нее официальную жалобу.

Остальные две ветви власти принимают законы и исполняют их. Суды вмешиваются в этот процесс и трактуют нормы права лишь в случаях, когда возникают разногласия.

Указ президента приравнивается к закону, и, соответственно, может быть оспорен в суде.

Почему Трамп не уволит этих судей?

Указы президента приравниваются к закону - и у них есть свои ограничения

Кандидатуры окружных судей предлагаются президентом, а их назначение должно быть одобрено сенатом.

Джеймс Робарт, например, - тот самый, которого Трамп в своем твите обозвал "так называемым судьей", - был назначен президентом Бушем-младшим, утвержден сенатом и вступил в должность в 2004 году.

Но Трамп не может увольнять судей.

Отцы-основатели США создали политическую систему, при которой на судей невозможно оказывать давление.

Уволить федерального судью может лишь конгресс, прибегнув к процессу импичмента, в котором принимают участие как сенат, так и палата представителей. Ровно такая же процедура необходима для импичмента самого президента.

На практике добиться этого очень сложно. За всю историю США лишь восемь судей были сняты со своей должности посредством импичмента.

В результате федеральные судьи работают до тех пор, пока сами не решат уйти на пенсию, или занимают свой пост пожизненно.

Таким образом, две ветви власти конфликтуют друг с другом - но ни одной из них не под силу избавиться от другой.

А что Верховный суд?

Верховный суд, как ясно из его названия - высший судебный орган страны, и его решением подчиняются все остальные суды.

В случае с судебными разбирательствами по поводу иммиграционного указа Дональда Трампа, правительство может напрямую обратиться в Верховный суд и попытаться отменить решения судов более низших инстанций.

Как и в случае с остальными судами, члены Верховного суда - их обычно девять, чтобы мнения коллегии не разделились поровну, - защищены от давления извне.

Однако на данный момент в состав Верховного суда входят лишь восемь судей.

Четверо были назначены на свою должность президентом-демократом, а другие четверо - президентом-республиканцем. На вакантное место президент Трамп выдвинул кандидатуру Нила Горсача, который может изменить расклад сил.

Третья ветвь - законодатели

Если разногласия между администрацией и судами заходят в тупик, то тут может помочь законодательный орган. Конгресс может либо принять закон, отменяющий указ президента, либо начать процедуру импичмента - президента или судьи.

Так как Республиканская партия, от которой избран Дональд Трамп, в настоящий момент контролирует обе палаты конгресса, шансы на то, что законодатели выступят против президента, невелики.

В то же время независимость судебной системы - настолько важная основа американской политической системы, что конгресс подумает трижды, прежде чем занять в этом конфликте сторону президента и присоединиться к нападкам на судей от его имени.

Тем не менее, если исполнительная и судебная ветви власти не могут прийти к соглашению, рано или поздно конгрессу придется вмешаться в этот конфликт, если только Дональд Трамп не решит изменить или отменить свой указ.

Это может быть наилучшим выходом из положения. Предшественники Трампа на посту президента всегда отступали, наткнувшись на сопротивление со стороны судебной системы.

Однако на данный момент нет никаких признаков того, что Дональд Трамп готов пойти на попятную.